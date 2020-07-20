TOBİ aylık 3 milyon sohbetle 'luların en yakın dostu oldu
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TOBİ aylık 3 milyon sohbetle 'luların en yakın dostu oldu

Vodafone'un aylık 1,8 milyon tekil kullanıcıya ulaşan ve toplam 3 milyon sohbet gerçekleştiren yapay zeka tabanlı kişisel dijital asistan TOBi'ye ilgi her geçen gün artıyor.

TOBİ aylık 3 milyon sohbetle 'luların en yakın dostu oldu
20.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:01

Vodafone'un aylık 1,8 milyon tekil kullanıcıya ulaşan ve toplam 3 milyon sohbet gerçekleştiren yapay zeka tabanlı kişisel dijital asistan TOBi'ye ilgi her geçen gün artıyor.

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, yapay zeka tabanlı kişisel dijital asistanı TOBi ile müşterilerine en iyi dijital deneyimi sunmaya devam ediyor.

Aylık 1,8 milyon tekil kullanıcıya ulaşan ve toplam 3 milyon sohbet gerçekleştiren TOBi'ye ilgi her geçen gün artıyor. Doğal konuşmayı anlayan TOBi, kullanıcıların dijital kanallar içinde yazışarak işlemlerini yapmasını sağlıyor. Vodafone müşterilerinin her tür beklenti ve sorusuna yanıt verebilen TOBi, müşterilerin talep ettiği işlemlerin büyük bir kısmını hızlı ve hatasız gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun müşteri ihtiyaçlarının ötesine geçmeye odaklandıklarını belirtti.

Ergun, şunları kaydetti:

"Geçen yıl hizmete sunduğumuz TOBi, yapay zekaya dayalı bir kişisel asistan. Milyonlarca Vodafone kullanıcısını tanıyor ve onlara aynı anda hizmet verebiliyor. TOBi'nin en büyük özelliği, kullanıcılarını çok iyi anlayıp onlara kişiselleşmiş bir asistan deneyimi sunması. Kullanıcıların ihtiyaç duydukları anda yanında olmak ve onlara destek olmak, TOBi'nin var oluş sebebi diyebiliriz. TOBi, kullanıcılarına proaktif olarak ulaşmaya devam ediyor. Sunduğu ürün ve hizmetler sayesinde bir yandan maliyet avantajı yaratırken, diğer yandan ürün ve servis satışlarımıza katkıda bulunuyor.

TOBi, kullanıcılara özel kişiselleştirilmiş ürün önerileriyle kullanıcılarının tarife değiştirme ve ek paket satın alma ihtiyaçlarını da karşılamaya başladı. Aylık 1,8 milyon tekil kullanıcıya ulaşan ve toplam 3 milyon sohbet gerçekleştiren TOBi'ye ilgi her geçen gün artıyor.

TOBi, müşterilerimizin beklentilerini eksiksiz karşılıyor, her tür soruya anında yanıt veriyor ve talep edilen işlemleri hızla yapıyor. TOBi'nin çevik ve hatasız iş yapma şekli, müşterilerimiz nezdinde büyük beğeni topluyor."

Hayatı kolaylaştırıyor

Açıklamada yer verilen bilgilere göre, TOBi, Vodafone müşterilerinin aldığı veya almak istediği hizmetler konusunda onlara asistanlık yaparak hayatlarını kolaylaştırıyor.

Vodafone müşterileri, TOBi ile yazışarak, fatura detayları, mevcut tarifeleri, tarife değişikliği ya da ek paket satın alma işlemleri, mevcut kampanyaların tarihleri, kalan kullanımları ve kullanım detayları gibi birçok konuda bilgi alabiliyor. Kendisinin yapamadığı işlemler olursa, müşteriyi canlı danışmana yönlendirerek talebin en hızlı şekilde gerçekleşmesini sağlıyor.

TOBi, Vodafone ürün ve servislerine hizmet etmenin yanı sıra kullanıcılarıyla duygusal bağ kurmak için sunduğu birçok oyun ve eğlenceli içerikle de kullanıcılarının kalbini kazandı.

Örneğin, "evde kal" döneminde sıkılan ve sıkıntısını yazarak paylaşan müşterilerine eğlenceli bir oyun sunarak keyifli zaman geçirme imkanı sağladı. TOBi'nin sunduğu oyun, kullanıcılardan büyük beğeni topladı.

TOBi için yaratıcı ve yenilikçi ürünler geliştirilmesi hedefiyle üniversiteli gençler arasında "Digital Pioneers TOBi Hack" adıyla bir etkinlik de düzenlendi. Türkiye genelinde 15 üniversiteden 42 öğrencinin 14 ayrı takım halinde yarıştığı hackathon'da öğrenciler, gelişmiş yapay zeka tabanlı bir platform üzerinde TOBi için yaratıcı fikirler geliştirme ve bu fikirlerini ürüne dönüştürme imkanı buldu.

Kaynak: AA

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