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TOBi, 1 ayda 2,3 milyon sohbet sayısına ulaştı

TOBi, 1 ayda 2,3 milyon sohbet sayısına ulaştı
02.05.2020 10:24 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:25

Koronavirüs salgını nedeniyle dijital platformlara ilginin artmasıyla birlikte Vodafone'un kişisel dijital asistanı TOBi de aylık 1 milyonu aşkın tekil kullanıcı ve toplam 2,3 milyonun üzerinde sohbet sayısına ulaştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle dijital platformlara ilginin artmasıyla birlikte Vodafone'un kişisel dijital asistanı TOBi de aylık 1 milyonu aşkın tekil kullanıcı ve toplam 2,3 milyonun üzerinde sohbet sayısına ulaştı.

Vodafone'un geliştirdiği ve doğal konuşmayı anlayarak dijital kanallar içinde kullanıcıların yazışarak işlemlerini yapmasını sağlayan kişisel dijital asistan TOBi, koronavirüs salgını nedeniyle dijital platformlara ilginin artmasıyla birlikte aylık 1 milyonu aşkın tekil kullanıcı ve toplam 2,3 milyonun üzerinde sohbet sayısına ulaştı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, salgının dijitalleşmenin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek,"Hem iş hem de günlük hayatlarımızı evden yürüttüğümüz bu dönemde dijital platformların kullanımı da artıyor. Bu dönemde biz de müşterilerimizin sürekli değişen ihtiyaçlarının ötesine geçerek onlar için en iyi dijital deneyimi sunmaya odaklanıyoruz. Geçen yıl hizmete sunduğumuz TOBi, Yapay Zeka'ya dayalı bir kişisel asistan. TOBi'nin en büyük özelliği, kullanıcılarını çok iyi anlayıp onlara kişiselleşmiş bir asistan deneyimi sunması. TOBi'yi bilgiye ulaşmanın ve sorulara cevap almanın en kolay yöntemi olarak konumluyoruz. Vodafone müşterileri, TOBi ile yazışarak, fatura detayları, mevcut tarifeleri, tarife değişikliği ya da ek paket satın alma işlemleri, mevcut kampanyaların tarihleri, kalan kullanımları ve kullanım detayları gibi birçok konuda bilgi alabiliyor. Öyle bir asistan düşünün ki, aynı anda milyonlarca Vodafone kullanıcısını tanıyor ve onlara aynı anda hizmet verebiliyor. Bu anlamda, kullanıcıların ihtiyaç duydukları anda yanında olmak ve onlara destek olmak, TOBi'nin var oluş sebebi diyebiliriz. TOBi, koronavirüs döneminde aylık 1 milyon tekil kullanıcıyı geçti ve toplam 2,3 milyonun üzerinde sohbet sayısına ulaşarak bir rekora imza attı. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de müşterilerimizin yanındayız. Koronavirüs salgınını hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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