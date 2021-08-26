TOBFED, vale çalıştıran işletmeleri uyardı
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TOBFED, vale çalıştıran işletmeleri uyardı

TOBFED, vale çalıştıran işletmeleri uyardı
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED), vale çalıştıran işletmelere "MYK Belgesi olmadan vale çalıştırmayın" çağrısında bulundu.

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED), vale çalıştıran işletmelere "MYK Belgesi olmadan vale çalıştırmayın" çağrısında bulundu.

TOBFED, Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde 21 Ağustos gecesi bir eğlence merkezi önünde iki grup arasında çıkan kavgada Alpay Kalyon'un bıçakla öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Vale çalıştıran işletmeler ile ilgili uyarılara yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir'in Çeşme ilçesinde bir kavgayı ayırmaya çalışırken cinayete kurban giden sektör temsilcilerimizden Alpay Kalyon'a rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dileriz. Bilindiği üzere, 25 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile vale görevlisi olarak çalışmak isteyenlerin hangi şartlara uyum sağlamaları gerektiği ve Mesleki Yeterlilik Sınavı'na girerek MYK belgesi almaları zorunluluğu getirilmişti. Daha önce de defalarca uyardığımız üzere 'vale' adı altında 'değnekçi' çalıştıran işletmeleri sorumluluğa davet ediyoruz. Üzerine vale tişörtü giydirdiğiniz değnekçiler, hem işletmenizin hem de bu işi layıkıyla yapan valelerin adını kirletmektedir.

Valeler, misafirlerin isteği doğrultusunda araçları alıp park etmekle yükümlü, sigorta kayıtları olan ve bir vale şirketi bünyesinde çalışan görevlilerdir. Valeler öfke kontrolü, stres yönetimi, etkili iletişim gibi kişisel gelişim eğitimleri yanında ileri sürüş ve park etme teknikleri gibi mesleki eğitimlere de sahiptir. Değnekçi diye tabir ettiğimiz şahıslar ise genellikle işletmeler ile anlaşarak kar payı karşılığı çalışan, hiçbir eğitimi ve kaydı olmayan gayriresmi örgütlenmelerdir. Devletimiz ve güvenlik güçlerimiz, bu örgütlenmelerle ilgili gerekli adımları atmaya başlamıştır. Araçlarını valeye teslim edecek vatandaşlardan en önemli isteğimiz, yakalarında MYK Belgesi olmasına dikkat etmeleridir. Vale çalıştıran tüm işletmeleri bir an önce MYK Belgesi almaya davet ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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