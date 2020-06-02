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TOBFED, seyahate çıkacak sürücüleri hijyen konusunda uyardı

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkan Yardımcısı ve Ziebart Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Güven, "Uzun saatler geçireceğiniz araçlarınıza detaylı temizlik ve klima dezenfeksiyonu yapmadan yola çıkmayın.

TOBFED, seyahate çıkacak sürücüleri hijyen konusunda uyardı
02.06.2020 10:01 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:01

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkan Yardımcısı ve Ziebart Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Güven, "Uzun saatler geçireceğiniz araçlarınıza detaylı temizlik ve klima dezenfeksiyonu yapmadan yola çıkmayın." ifadesini kullandı.

Güven, yaptığı yazılı açıklamayla, seyahat planlayanları uyararak önerilerde bulundu.

Pandemi önlemleri kapsamında uygulanan seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte şehirler arası yolculukların başladığını hatırlatan Güven, şunları kaydetti:

"Uzun saatler geçireceğiniz araçlarınıza detaylı temizlik ve klima dezenfeksiyonu yapmadan yola çıkmayın. Seyahat öncesi yazlık araç bakımının mutlaka yapılmış olması gerek, pandemi döneminde hijyenin önemi de ortaya çıktı. Koronavirüse karşı devletimiz dünyaya örnek bir mücadele verdi. Milletimiz de Bilim Kurulumuzun almış olduğu kararlara harfiyen uyarak büyük fedakarlıklarda bulundu.

Şehirler arası seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte insanlarımız aileleriyle birlikte seyahatlere çıkacaklar. Klimalar, çalışma mekanizması olarak rutubet üreten sistemler. Klimanın rutubetli, ıslak kanalları virüs, bakteri ve mikropların oluşmasına ve üremesine çok uygun zemin oluşturuyor. Tavsiyemiz, seyahat öncesi mutlaka araç bakımının yanı sıra detaylı antibakteriyel temizlik yapılmasıdır."

Araç dezenfeksiyonu konusunda titiz davranılması gerektiğini vurgulayan Güven, yola çıkmadan önce araçların iç detaylı temizliğini ve dezenfeksiyonunu yaptırıp klimaların ozon ile dezenfekte ettirilmesi halinde gerekli önlemin alınmış olacağını aktardı.

Güven, "Seyahat programımızın ilk adımı, dolayısıyla ilk önlem araçlarda başlıyor. Daha sonraki süreçte, konaklamalarda da devletimizin yayımladığı önlem paketlerine uyulursa milletçe bu yaz aylarını herhangi zarar görmeden atlatacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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