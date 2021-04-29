TOBFED Başkan Yardımcısı Atakan'dan "tam kapanma" sürecinde araç sahiplerine uyarı Açıklaması
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TOBFED Başkan Yardımcısı Atakan'dan "tam kapanma" sürecinde araç sahiplerine uyarı Açıklaması

TOBFED Başkan Yardımcısı Atakan'dan 'tam kapanma' sürecinde araç sahiplerine uyarı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkan Yardımcısı ve Auto King Genel Müdürü Engin Atakan, "tam kapanma" sürecinde araç sahiplerine uyarılarda bulundu.

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkan Yardımcısı ve Auto King Genel Müdürü Engin Atakan, "tam kapanma" sürecinde araç sahiplerine uyarılarda bulundu.

TOBFED'den yapılan açıklamada, 17 gün sürecek tam kapanma sürecinde otoparklar ya da sokaklarda park halinde kalacak araçlarda, kullanılmamaya bağlı olarak birtakım arızalar oluşabileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBFED Genel Başkan Yardımcısı Atakan, söz konusu arızalardan en önemlisinin akülerde ortaya çıkabileceğini vurgulayarak "Öncelikle aracı uzun süre kullanacak olmasak bile akü ömrünü uzatmak için haftada en az bir kere durduğu yerde yaklaşık 5-10 dakika aralığında çalışmasını sağlayın." ifadesini kullandı.

Araç lastikleri konusunda da uyarılarda bulunan Atakan, "Araç lastik hava basınçları tavsiye edilen aralıklarda değil ise özellikle çok düşük basınçta uzun süre hareketsiz kalırsa lastik yanaklarında kalıcı hasarlar ve çatlaklar oluşabilir. Bu durumda en yakın lastikçiye gitmeyi bile düşünmeyin, aksi halde jant dış çeperleri lastik yanaklarında kalıcı hasara yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Park halindeki araçları bekleyen bir diğer tehlikenin de ağaçlardan araçlara damlayan reçineler olduğunu aktaran Atakan, şunları kaydetti:

"Özellikle ilkbahar mevsiminden başlayarak tüm ağaç türleri havaların ısınmasına bağlı olarak reçine salgılar. Bu nedenle 17 gün boyunca yoğun ağaç reçinesine maruz kalan araçların boya ve vernik yüzeylerinde toplu iğne ucu çapında delikler oluşarak aracın orijinal boyasına zarar verebilir. Araçlarda boya koruma veya seramik kaplama varsa korumasız bir araca göre temizlik için birkaç gününüz daha var demektir. 17 günlük tam kapanma boyunca araçlarınızın reçine salınımına maruz kalmaması için ağaç altlarına park etmemeye dikkat edin."

Atakan, araç boyaları için en tehlikeli dış etkenlerden birisinin de kuş pisliği olduğunu, kuş pisliklerinin asit içerikli olmasından dolayı araçların boya yüzeyine zarar verebileceğini belirtti.

Özellikle sıcaklığın 25 dereceden fazla olduğu günlerde kuş pisliklerinin ikinci günden sonra iz yapmaya başlayacağını, bir hafta kalması durumunda da araçta kalıcı izler bırakabileceğini aktaran Atakan, kuş pisliğinin araca zarar vermemesi için 2 günü geçmeyecek şekilde ıslak bir mendil ile temizlenmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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