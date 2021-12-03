TOBB Züccaciye Meclisi Başkanı Kolbaşı: Cam kapak krizi çözüldü

TÜKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Züccaciye Meclisi Başkanı Murat Kolbaşı, metal mutfak eşyası sektöründe 2020'de 200 milyon Dolar ihracat kaybına neden olan cam kapak krizinin çözüldüğünü söyledi.

TOBB Züccaciye Meclisi Başkanı Kolbaşı, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KMTSO) düzenlediği programda sektör temsilcileriyle buluştu. KMTSO Mehmet Balduk Meclis Toplantı Salonu'ndaki programda Kolbaşı, sektörün son durumunu, beklentilerini ve tecrübelerini paylaştı. Murat Kolbaşı, çelik tencere ve tava üretimi konusunda Almanya'nın doğusundan Çin'in batısına kadar olan coğrafyadaki en önemli üreticilerin Kahramanmaraş'ta olduğunu, bu nedenle programın çok önemli olduğunu söyledi. Kolbaşı, "Dolayısıyla benim de bu dönem başkanı olduğum TOBB Züccaciye Meclisi'nde çok önemli yeri var Kahramanmaraş'ın. Sektörümüzün rakamları da gayet iyidir. Biz, 1 sene içerisinde yaklaşık 6 milyar dolar ihracat yapan, 1 milyar dolar da ithalat yapan yani senede 5 milyar dolar fazla veren bir sektörüz. Burada olduğu gibi çelik eşyanın yanında tabii ki cam sektöründe çok kuvvetli markalarımız var ki dünyada ilk 10 marka arasında 2 tane cam sektöründe markamız var" dedi.

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