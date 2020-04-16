TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı: "Tarım sektöründe teşviklere ihtiyaç var" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, tarım sektöründe uzun vadeli merkezi üretim planlamasına, kaynakların ortak kullanımına ve finansman sıkıntısını hafifletecek teşviklere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, tarım sektöründe uzun vadeli merkezi üretim planlamasına, kaynakların ortak kullanımına ve finansman sıkıntısını hafifletecek teşviklere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı da olan Matlı, yaptığı açıklamada, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen TOBB Ticaret Borsaları Konsey Toplantısında tarım sektöründe gelinen nokta ve ihtiyaç duyulan yeni adımları istişare ettiklerini kaydetti.

Tarım ve tarıma dayalı sanayinin daha çok geliştirilmesi ve pandemiye karşı güvenlik önlemlerinin arttırılarak üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması gerektiğini vurgulayan Matlı, yaşanan sürecin Türkiye'ye küreselleşme yüzünden ihmal edilen, unutulan tüm yetenekleri hatırlatacağına işaret etti.

Matlı, sürecin tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak için öncelikle dış hizmet alımı ve tedarik zincirini yeniden düzenleyerek, sade ve hızlı hale getirmeyi sağlayacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tarım sektöründe uzun vadeli merkezi üretim planlamasına, kaynakların ortak kullanımına ve üreticilerin üretim maliyetlerini düşürecek ve aynı zamanda finansman sıkıntısını hafifletecek teşviklere ihtiyaç var. Yaşadığımız bu zorlu süreçte öncelikli olarak, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için üretim açığımızın olduğu ürünler açıklanabilir, teşvikler artırılabilir, ürün fiyatları önceden açıklanarak yönlendirme yapılabilir ve ürüne alım garantisi verilerek de çiftçilerimizin üretime aralıksız devamı sağlanabilir."

Kaynak: AA