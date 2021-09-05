TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin: "Türkiye'nin dijital ve çevreci dönüşüm eylem planı olmalı"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Türkiye'nin dijital ve çevreci dönüşüm eylem planları olması gerektiğini bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Türkiye'nin dijital ve çevreci dönüşüm eylem planları olması gerektiğini bildirdi.

Ekonomi Muhabirleri Derneğinden (EMD) yapılan açıklamaya göre, Çetin, EMD Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Turgay Türker ve Yönetim Kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çetin, ziyarette, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını Antalya'da simge bir eserle taçlandırmak için harekete geçtiklerini belirterek, "Cumhuriyet'imizin 100. Yılı Eseri Projesi" kapsamında 7'den 70'e her yaş grubundan insanın fikrine başvuracaklarını bildirdi.

Manavgat ve bölgesindeki orman yangınlarından turizm sektörünün etkilenmediğini ifade eden Çetin, "Orman yangınlarından turizm sektörümüz etkilenmedi. Yangından 1450 aile etkilendi. Ayni yardım kampanyası açan tek kurumuz. Deniz Ticaret Odası, Kayseri, Kocaeli, Eskişehir'deki oda ve borsalarımız sağ olsun destek oldular. Beyaz eşya, ev tekstili, halı, mobilya, züccaciye yardımları gelmeye devam ediyor. Kampanyamız 6 ay boyunca devam edecek. Yardımları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Turist sayısında yüzler güldü

Çetin, ağustos ayı itibarıyla Antalya'da 5 milyon 350 bin turist ağırladıklarını, geçen yıla göre bu yıl turist sayısında artış olduğunu vurguladı.

Turist sayısında bu yılki rakamların 2019 rakamlarının gerisinde olduğuna dikkati çeken Çetin, şöyle devam etti:

"Ağustos 2019 sonu itibarıyla Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyon 800 bindi. Şu anda gelen turistlerin bıraktığı gelir 480 dolar civarında. Geçtiğimiz yıllarda bu rakam 740 dolarlara kadar çıkmıştı. Geçen yıl Türkiye ekonomisi yüzde 1,8 büyüdü, Antalya ekonomisi yüzde 13 civarında küçüldü. Hem bizim araştırmalarımız hem de elektrik tüketimi bunu gösteriyor. Bu yıl geçen yıla göre yüksek büyümedeyiz ama Antalya halen 2019'un gerisinde. Dolayısıyla Antalya ekonomisi pandemi öncesine dönmedi. Şu anda bazı sektörler en iyi yıllarını yaşarken Antalya 2019'dan geride ve halen finansman ve istihdam desteğine ihtiyacı var."

"Çevreci dönüşümde geç kaldık"

Çetin, çevreci dönüşüm konusuna da değinerek son dönemde yaşanan yangın ve sel felaketlerinin, kuraklık sorununun, bu konuda geç kalındığını ortaya koyduğunu bildirdi.

Çevreci dönüşümün iklim değişikliğine ve afetlere dirençli bir ekonomi anlamına geldiğini ifade eden Çetin, "Önümüzdeki yıllarda bütün yatırımların çevreci dönüşüme yönelmesi zorunludur. Yeni yatırım ve istihdam alanı artık döngüsel ekonomi gibi alanlarda çıkacak. Antalya turizme ve tarıma bağlı bir ekonomi ve bu iki sektör de çevresel zenginliğe bağlı sektörler. Tarımda ve turizmde yeşil dönüşüm olmazsa en azından Avrupa pazarını kaybederiz. Su kaynaklarımız, yer altı suyu da azalıyor. Tarımda topraksız tarıma nasıl geçildiyse susuz tarıma da geçmenin yollarını bulmalıyız. En az suyla en çok ürün teknolojilerini kullanmalıyız. Turizm için deniz suyu kirlenmesi yaşamsal bir konu. Kullanım sularının arıtılması, su ve karbon ayak izinin azaltılması en önemli hedeflerimiz olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Çetin, Paris İklim Anlaşması'nın imzalanması için TOBB ve odalar olarak girişimlerde bulunduklarını aktararak, konunun ülke gündeminde arka sıralarda olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin dijital ve çevreci dönüşüm eylem planları olması gerektiğini vurgulayan Çetin, "Bu konularda her bakanlık ayrı, belediyeler ayrı çalışıyor. Bakanlık 'Bu benim konum', belediye 'Bu benim konum' derse olmaz, artık hiçbir konu sadece bir bakanlığın veya bir kurumun konusu değil." ifadelerini kullandı.

Antalya dijital dönüşümün çerçevesini belirledi

2018'de "Antalya 4.0" çalışmasını yaparak turizmde, tarımda, sanayide, ticarette, kentsel düzeyde dijital dönüşümün çerçevesini belirlediklerini hatırlatan Çetin, şunları kaydetti:

"Ülke olarak dijitalleşmeyi, e-ticaret, büyük veri, yapay zeka gibi teknik konularla ele alıyoruz, oysa dijitalleşme şirketler için müşteriyi, tedarikçiyi, çalışanı paydaş yapmaktır. Biz doğru veriyi bulmakta zorlanıyoruz. Antalya 4.0 bu çerçeveyi tanımladı ancak bu konuların kentin ve ülkenin temel hedefleri haline gelmesi gerekiyor. Dijital dönüşüm alanında e-ticaret danışmanlığıyla başladık, akıllı tarım, yapay zeka uygulamaları danışmanlığı projeleriyle devam ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur