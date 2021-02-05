Yerli Malı Belgesi'nde yüzde 6,5'lık artış yaşandı

Yerli Malı Belgesi, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artarak 16 bin 16'ya ulaştı.

Yerli Malı Belgesi, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artarak 16 bin 16'ya ulaştı.

İlgili kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından onaylanan 16 bin 16 Yerli Malı Belgesi'nin 10 bin 732'si yüksek ve orta-yüksek teknoloji düzeyinde, 4 bin 648'i ise orta-düşük ve düşük teknoloji düzeyinde oldu. 2019 yılında onaylanan 15 bin 37 adet Yerli Malı Belgesi'nin ise 9 bin 481'i yüksek ve orta-yüksek teknoloji düzeyinde, 4 bin 880'i orta-düşük ve düşük teknoloji düzeyindeydi.

Verilere göre 2020 yılında onaylanan en fazla Yerli Malı Belgesi'nin 2 bin 716 belge ile İstanbul Sanayi Odası'nda olduğu belirtildi. Belgelerin 2 bin 82'sinin Ankara Sanayi Odası, bin 438'inin Ege Bölgesi Sanayi Odası, 594'ünün Konya Sanayi Odası, 573'ünün İstanbul Ticaret Odası, 563'ünün Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, 558'inin Kocaeli Sanayi Odası, 411'inin Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, 368'inin Ankara Ticaret Odası, 347'sinin Adana Sanayi Odası, 289'unun Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, 235'inin Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, 214'ünün Konya Ticaret Odası, 198'inin Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlendiği bildirildi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in 2020 yılında onaylanan yerli malı belgelerinde önde olduğu gözlemlenirken, 3 bin 290'ı İstanbul'da, 2 bin 465'i Ankara'da, bin 622'si İzmir'de, bin 246'sı Tekirdağ'da, 881'i Konya'da, 632'si Kocaeli'nde, 546'sı Bursa'da, 434'ü Adana'da, 301'i Sakarya'da, 253'ü Mersin'de, 240'ı Antalya ve Gaziantep'te, 235'i Kayseri'de, 216'sı Balıkesir'de, 206'sı Eskişehir'de düzenlendi.

Yerli Malı Belgesi'nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 63'üncü maddesi uyarınca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan ve 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yerli Malı Tebliği'ne (SGM 2014/35) göre TOBB tarafından onaylandığı ve Yerli Malı Belgesi'nin kamu alımlarında yerli isteklilere yüzde 15 oranında fiyat avantajı sağladığının altı çizildi. Aynı zamanda Yerli Malı Belgesi'nin kamu yapım işlerinde, telekomünikasyon ve sigortacılık sektörlerinde de kullanıldığı belirtildi.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı