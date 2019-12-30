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TOBB: Yapılan, bir otomobilden fazlasıdır

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Türkiye'nin Otomobili"ne ilişkin, "Yapılan bir otomobilden fazlasıdır, teknolojik dönüşümdür, dijital ekonomiye geçiştir.

30.12.2019 15:47 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:52
TOBB: Yapılan, bir otomobilden fazlasıdır

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Türkiye'nin Otomobili"ne ilişkin, "Yapılan bir otomobilden fazlasıdır, teknolojik dönüşümdür, dijital ekonomiye geçiştir. Tek başına 20 bin ilave istihdamdır. 7,5 milyar dolar daha az cari açıktır. Gayrisafi milli hasılaya 50 milyar dolar katkıdır." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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