TOBB ve TÜRKPATENT, fikri ve sınai mülkiyet haklarına yönelik iş birliği protokolü imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TOBB ve TÜRKPATENT, fikri ve sınai mülkiyet haklarına yönelik iş birliği protokolü imzaladı

Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel
TOBB ve TÜRKPATENT, fikri ve sınai mülkiyet haklarına yönelik iş birliği protokolü imzaladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) arasında, fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin "Çerçeve İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) arasında, fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin "Çerçeve İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, protokole, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan imza attı.

Protokol ile Türkiye'de faaliyet gösteren firmaların sınai mülkiyet hakları konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor. TOBB bünyesinde faaliyet gösteren oda-borsalara, sektör meclislerine, kadın ve genç girişimci kurullarına ve akademik danışmanlara yönelik etkinliklerle iş dünyasının fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin bilgi düzeyinin artırılması amaçlanıyor.

Geliştirilen iş birliği kapsamında, TOBB'a üye olan işletmelerin sınai mülkiyet ihtiyaçları belirlenerek, sanayicilere müşteri odaklı ve yerinde hizmet sunulacak.

Ayrıca TOBB'a bağlı oda ve borsaların coğrafi işaretli ürünlerin tesciline yönelik kurumsal kapasiteleri güçlendirilecek.

TOBB bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclisi ile ortaklaşa düzenlenecek etkinliklerle iş dünyasının fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin farkındalık düzeyi artırılacak.

Sicile kayıtlı patent ve marka vekilleri arasındaki iletişim güçlendirilerek sektörün gelişimine yönelik faaliyetler yürütülecek.

Protokol kapsamında TOBB ve TÜRKPATENT, üniversite-sanayi arasında ve farklı ölçekteki firmaların kendi aralarında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik ortak proje ve etkinlikler gerçekleştirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Dilan Çıtak Bahar Candan Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cenk Tosun Şenol Güneş Yılmaz Vural Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TOBB ve TÜRKPATENT, fikri ve sınai mülkiyet haklarına yönelik iş birliği protokolü imzaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 11:55:34. #1.15#
title