TOBB ve TESK Kanun Teklifi TBMM'de Kabul Edildi

Milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan TOBB ve TESK başkan ve üyelerinin, seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilmelerine imkan tanıyan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TOBB ve TESK Kanun Teklifi TBMM'de Kabul Edildi

Milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan TOBB ve TESK başkan ve üyelerinin, seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilmelerine imkan tanıyan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et