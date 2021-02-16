TOBB ve Tekirdağ TSO, öğrencilere destek için 115 tablet hediye etti
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TOBB ve Tekirdağ TSO, öğrencilere destek için 115 tablet hediye etti

16.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:07
TOBB ve Tekirdağ TSO, öğrencilere destek için 115 tablet hediye etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından Tekirdağ'da eğitim gören öğrencilere verilmek üzere Tekirdağ Valiliğine 115 tablet teslim edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından Tekirdağ'da eğitim gören öğrencilere verilmek üzere Tekirdağ Valiliğine 115 tablet teslim edildi.

TOBB tarafından 55, Tekirdağ TSO tarafından da 60 olmak üzere toplam 115 tablet düzenlenen törenle Tekirdağ Valiliğine verildi.

Vali Yıldırım törende yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı, kurumlar, firmalar ve bazı kişilerin cihazlara erişim konusunda sıkıntı çeken çocukların sıkıntılarını giderebilmek için bir takım faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

Öğrencilere destek olanlara teşekkür eden Yıldırım, "Bu tabletler, Süleymanpaşa, Muratlı ve Şarköy ilçemizdeki ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtılacak. Ticaret ve Sanayi Odası koordinesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'müze teslim edeceğiz. Milli Eğitim Müdürlüklerimiz tarafından kaymakamlıklarımız aracılığıyla da daha önceden belirlenmiş ihtiyaç sahibi öğrencilerimize verilecek. Böylece bir nebze olsun eğitimde fırsat eşitliği bir defa daha sağlamış olacağız. Herkese gönlümüzün kapımızın açık olduğunu sizlerin huzurunda bir kez daha ifade ediyorum." dedi.

Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay da TOBB öncülüğünde başlatılan "Küçük Parmaklar Projesi" kapsamında, odalarının da katkılarıyla geleceğin teminatı çocukların eğitimi için tablet desteğinde bulunduklarını dile getirdi.

Vali Yıldırım, TSO Başkanı Cengiz Günay'a eğitim ve öğretime yaptığı katkılardan dolayı plaket takdim etti.

Törene Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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