TOBB ve Meslek Kuruluşlarına İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi

Milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan TOBB ve meslek kuruluşları başkan ve üyelerinin, seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilmelerine imkan tanıyan kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

TBMM Genel Kurulu'nun 21 Kasım 2018 tarihindeki birleşiminde kabul edilen kanuna göre, milletvekili ile mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan birlik başkanı ve birlik yönetim kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyeleri, aday olamadıkları veya seçilemedikleri takdirde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde eski görevlerine dönebilecek. Bu süreçte, birlik başkanı ile oda ve borsa yönetim kurulu başkanının yerine seçim yapılmayacak, yönetim kurulu üyelerinin yerine ise yedek üyeler çağrılacak.

Birlik Başkanı ile oda veya borsa yönetim kurulu başkanının eski görevlerine dönmeleri için öngörülen sürenin sonuna kadar en yaşlı başkan yardımcısı, bunun yokluğunda en yaşlı üye geçici olarak başkanlık görevini yürütecek.

Seçimlerde adaylık için görevinden ayrılan esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları genel başkanı ve başkanları ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri, aday olamadıkları veya seçilemedikleri takdirde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde eski görevlerine dönebilecek. Bu süreçte, genel başkanın ve başkanların yerine seçim yapılmayacak, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine ise yedek üyeler çağrılacak. Genel başkanın ve başkanların eski görevlerine dönmeleri için öngörülen sürenin sonuna kadar başkan vekilleri, yoksa en yaşlı yönetim kurulu üyesi başkanlık görevini yürütecek. - ANKARA