TOBB ve Meslek Kuruluşları Kanunlarında Değişiklik Teklifinde İlk Madde Kabul Edildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören teklifin ilk maddesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Teklif, milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde adaylık için görevlerinden ayrılan birlik başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin, aday olmadıkları veya seçilemedikleri taktirde Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde görevlerine dönmelerinin yolunu açıyor.

Aday olan genel başkan ve başkanların yerine seçim yapılmayacak. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine yedek üyeler çağrılacak. Genel başkan ve başkanların eski görevlerine dönmeleri için öngörülen sürenin sonuna kadar başkan vekilleri, yoksa en yaşlı yönetim kurulu üyesi başkanlık görevini yürütecek.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Genel Kurul'da milletvekillerinin teklife ilişkin soru ve eleştirilerini cevapladı.

Elitaş, "Odalar Birliğine siyaset girecek" eleştirilerinin yersiz olduğunu belirterek, düzenlemenin anayasanın 67. maddesine aykırı olmadığını, 298 sayılı kanunu baypas etmediğini söyledi. - ANKARA