TOBB ve Havza TSO'dan eğitime tablet desteği

Türkiye Odalar ile Borsalar Birliği (TOBB) ile Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından temin edilen 55 tablet, ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam'a teslim edildi.

Türkiye Odalar ile Borsalar Birliği (TOBB) ile Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından temin edilen 55 tablet, ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam'a teslim edildi.

TOBB ve Havza TSO iş birliğiyle uzaktan eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 55 tablet temin edildi. Tabletler, Havza TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar ve yönetim kurulu üyelerince İlçe Milli Eğitim Müdürü Sağlam'a verildi.

Acar, eğitime her zaman destek olduklarını vurgulayarak, "Çatı kuruluşumuz TOBB, sosyal sorumluluk bilinciyle her yıl eğitime önemli destekler sağlıyor. Bu yıl yardımın pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrencilere sağlanması amacıyla tablet olarak yapılması yönünde karar alındı. TOBB'dan gelen ve odamız imkanları doğrultusunda temin edilen tabletler ile 55 tablet sağladık. Bu süreçte ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin eğitimlerinin aksatmadan devam edebilmelerini umut ediyoruz. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere TOBB yönetimine ve tabletlerin temininde bizlere destek sağlanan Havza TSO üyelerine teşekkür ediyorum." dedi.

Sağlam da tabletlerin hızlı şekilde ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacağını belirterek, "Yaşadığımız süreçte yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim modeli eğitim devam ediyor. Bazı öğrencilerimiz tablet ve benzeri imkanlara sahip olamadıklarından uzaktan eğitimden faydalanamamakta. TOBB Başkanımız, yönetim kurulu, Havza TSO Başkanımız Erkan Acar, yönetimi ve üyelerine öğrencilerimiz ve kurumum adına teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu