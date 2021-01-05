TOBB ve Halkbank arasında 'Güvenceli Tedarik Zinciri Finansman Anlaşması'

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halkbank arasında 'Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması' imzalandı. Halkbank'ın satıcıya tahsilat güvencesini, alıcıya da 18 aya kadar vade imkanı sağlayan anlaşmadan TOBB üyesi 1,5 milyon firma yararlanabilecek.

TOBB ve Halkbank arasında söz konusu anlaşmanın imzalandığı tören, video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi. Törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tüccar ve sanayicilere her zaman destek olan Halkbank ile çok önemli iş birliği başlattıklarını söyledi. Anlaşmayla alıcı ve satıcının ticaretlerini daha risksiz yapacaklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Biliyorsunuz, ticari hayatta mal alım satımı zor iştir. Hele bir de vadeli olursa büyük risk içerir. Mal almak istersin ama cebinde paran yoktur. Vade yapmak istersin, satıcı kabul etmez. Bankalar kredi vermez, verse de yüksek faiz ve teminat talep eder. Malını satmak istersin ama kimsede nakit yoktur, herkes vadeli ödemek ister. Çek, senet alsan bu sefer de vadesi geldiğinde bunu tahsil edebilir miyim, derdine düşersin. İşte Halkbank paraf ticari kredi kartıyla tüm bu dertler sona eriyor. Tedarik zincirinin güven içinde işlemesi sağlanıyor. Alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önünü açılıyor. Bu sayede, çek-senet takibi yapmadan, tahsilat derdiyle uğraşmadan, güven içinde malımızı satacağız. Sattığımız mal bedelini, tahsilat riski taşımadan, Halk Bankası garantisiyle peşin ya da taksitli alacağız. Mal almak isteyen de bankadan kredi bulma veya satıcının kendi çek- senedini kabul edip etmeme derdine düşmeyecek. Bu kartla malını alacak ve ödemesini de 1,5 seneye ulaşan, esnek vadelendirmeyle yapacak. Yani kısaca mal almak gerekince bu kartla para ödemeden satın alma yapılıyor. Satıcı da 'Bu kimdir?' diye endişe etmeden malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil ediyor. Böylece hem alıcı hem de satıcı, nakit akışlarını rahatlatıyor. İşte bu, kazan- kazan anlayışıdır" dedi.

'1,5 MİLYON TOBB ÜYESİ İŞLETME YARARLANABİLECEK'Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise TOBB üyesi 1,5 milyon işletmeyi kapsayacak ve tedarik zincirine finansman güvencesi sağlayacak anlaşmayı imzalamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Halkın bankası olarak, tedarik zincirinde; satıcıya tahsilat garantisi ve alıcıya 18 aya kadar vadeli ödeme esnekliği getiriyoruz. Üretimin kesintisiz devamına destek olmak için tedarik zincirine finansal güvence getiren hizmetlerimizden ve sunduğumuz imkanlardan Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki 1,5 milyon TOBB üyesi işletme yararlanabilecek. Özetle bu anlaşmayla 'sorumlu bankacılık anlayışımızın kapsama alanı' daha da genişleyecek." Yapılan konuşmanın ardından 'Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması' imzalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN