TOBB ve Google, meslek lisesi öğretmenlerine hizmet içi eğitim verecek
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TOBB ve Google, meslek lisesi öğretmenlerine hizmet içi eğitim verecek

TOBB ve Google, meslek lisesi öğretmenlerine hizmet içi eğitim verecek
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Google, meslek liselerinde görevli öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenleyecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Google, meslek liselerinde görevli öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenleyecek.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TOBB ve TOBB ETÜ arasında imzalanan "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında, Birlik ve Google iş birliğiyle meslek lisesi öğretmenlerine hizmet içi eğitim verilecek. Söz konusu eğitim faaliyetlerinden ilk aşamada protokol kapsamında bulunan 81 ildeki 113 meslek lisesi öğretmeni faydalanabilecek.

EBA'da bulunan "Kotlin ile Android Mobil Uygulama", "Flutter ile Mobil Geliştirme" ve "Yapay Zeka" eğitimlerine tamamlayıcı nitelikte olacak canlı yayınlarla, meslek lisesi öğretmenleri Google uzmanlarından birebir eğitim görme fırsatı bulacak.

Eğitimlere katılabilmek için MEB ve TOBB tarafından okullara yapılacak duyuruların takip edilmesi ve EBA'da açılacak ilgili derslere kayıt yaptırılması gerekiyor.

Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolünün amacı

MEB, TOBB ve TOBB ETÜ arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü ile sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için okullarda eğitimi verilen meslek alanlarında öğrenci ve öğretmenlerin sosyal ve zihinsel becerilerinin geliştirilmesi, mesleki bilgi, beceri ve yabancı dil yeterliliklerinin artırılması hedefleniyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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