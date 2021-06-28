TOBB ve Google, küçük işletmeler için E-ticaret paketi destekli dijitalleşme eğitimi başlattı
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TOBB ve Google, küçük işletmeler için E-ticaret paketi destekli dijitalleşme eğitimi başlattı

TOBB ve Google, küçük işletmeler için E-ticaret paketi destekli dijitalleşme eğitimi başlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TOBB ve Google, Türkiye'deki küçük işletmelerin dijitalleşmesine yönelik kullanıma sunduğu "Küçük İşletmeler için Google" platformu kapsamında eğitim programına başladı.

TOBB ve Google, Türkiye'deki küçük işletmelerin dijitalleşmesine yönelik kullanıma sunduğu "Küçük İşletmeler için Google" platformu kapsamında eğitim programına başladı. 22 Haziran'da başlayan ve 3 hafta sürecek program kapsamında küçük işletmeler dijitalleşmelerine yönelik adımları öğrenecek, ayrıca eğitim sonunda başarılı olan 100 işletmeye Google-Ideasoft e-ticaret paketi desteği verilecek. Eğitimlere TOBB'un etkinlik sayfası http://webinar.tobb.org.tr üzerinden katılım sağlanabiliyor.

22 Haziran'da başlayan ve 3 hafta sürecek haftalık eğitim programı kapsamında küçük işletmeler, işletmelerini dijitale taşıması için gereken adımları, dijital varlıklarını güçlendirme ve internet üzerinden daha çok müşteriye ulaşma yöntemlerini öğrenecekler. Eğitim kapsamında işletmeler, ürün ve hizmetlerini internette tanıtmak için kullanabilecekleri Google reklamları hakkında detaylı bilgileri ve son dönemin tüketici trendlerini araştırabilecekleri analiz imkanlarını keşfedecek.

TOBB'un etkinlik sayfası http://webinar.tobb.org.tr üzerinden katılım sağlanabilen Küçük İşletmeler İçin Google Eğitim Programı aşağıdaki takvimle devam edecek. 29 Haziran 2021 Salı 14: 00-15: 00 Google Benim İşletmem ve Benim İşletmem Dijital Oturumu, 6 Temmuz 2021 Salı 14: 00-15: 00 Google Reklamları Oturumu, 8 Temmuz 2021 Perşembe 14: 00-15: 00 Perakende İçgörüleri Oturumu düzenlenecek.

E-ticaret paketi desteği verilecek

Eğitim sonunda yapılacak bilgi değerlendirme sınavında en yüksek başarıyı gösteren 100 işletmeye Google-Ideasoft e-ticaret paketi desteği verilecektir. Desteği kazananlar, e-ticaret sitelerini açabilecek ve yeni müşteriler kazanarak işlerini büyütebilecekler.

-TOBB ve Google iş birliğinde "OK Google, işimi dijitale taşı"

Eğitim programı kapsamında gücünü ürün kalitesinden alan ancak dijital çözümleri kullanmakta zorlanan küçük işletmelere yönelik olarak TOBB ve Google iş birliğinde açıklanan "Benim İşletmem Dijital" uygulaması tanıtılacaktır. İlk defa Türkiye, İtalya ve Fransa'da kullanıma sunulan "Benim İşletmem Dijital" uygulaması ile işletmeler akıllı telefonları yardımıyla Google Asistan'a "OK Google, işimi dijitale taşı" diyerek, işletmelerini kolay, hızlı ve ücretsiz bir şekilde internette görünür olmasını sağlayabilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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