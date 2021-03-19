TOBB ve Google'dan, küçük işletmelerin dijitalleşmesi için iş birliği

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Google, Türkiye'deki küçük işletmelerin dijitalleşmesine yönelik 'Küçük İşletmeler için Google' platformunu kullanıma sundu. Platform işletmelerin, dijital dünyadaki varlıklarını, güçlendirerek devam ettirebilmelerine destek sağlayacak.

TOBB ve Google, küçük işletmelerin dijitalleşmesi için iş birliği yaptı. 'Küçük İşletmeler için Google' adlı platform, dijital ekonominin bir gerçeği olarak işletmelerin internetteki varlığını oluşturması, müşterilerine farklı online kanallar üzerinden satış yapmasının desteklenmesi ve geliştirilmesi için yardımcı olacak. Covid-19 sürecinde daha da ön plana çıkan dijital ekonomi gerçeğine, küçük işletmelerin uyum sağlaması ve bu alanda güçlendirilmesini amaçlayan platform; gerekli ürün ve çözüm önerilerini tek bir noktada adım adım açıklıyor. Platform işletmelerin çevrimiçi ortamda ihtiyaç duydukları ürün, araç ve eğitimleri ücretsiz olarak sunuyor.

'KÜÇÜK İŞLETMENİN KENDİLERİNİ DAHA GÖRÜNÜR YAPACAKLARINA İNANIYORUM'TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Covid-19 salgını ile birlikte iş yapma şekillerinin değiştiğini söyleyerek, bu değişimin kalbinde ise dijitalleşme araçlarının yer aldığını vurguladı. Hisarcıklıoğlu, acil ihtiyaçlar sonucunda birçok KOBİ'nin, daha önceden bildiği dijital dönüşüm araçlarından faydalanabildiğini belirterek, şunları söyledi: "Şimdi ise Google ile birlikte, küçük işletmeleri dijitale taşımak için onlara yol gösterecek, rehberlik edecek, Google'ın dijital dönüşüm araçlarının tek bir çatı altında toplandığı Küçük İşletmeler İçin Google platformunu hayata geçiriyoruz. Küçük işletmeler için dijital dönüşüm esnasında en zor süreç, doğru araçlara erişim sağlayabilmek. Google ile hayata geçirdiğimiz bu platform ile küçük işletmelere hem Google'ın sunduğu dijital dönüşüm araçlarını göstermek istiyor, hem de bu araçları adım adım açıklayarak doğru yöntemlerle kullanmalarını sağlamak istiyoruz. Bu proje ile birçok küçük işletmenin kendilerini dijital dünyada daha görünür yapacaklarına ve süreçlerini dijitale daha kolay taşıyacaklarına inanıyorum. Projede hem dijital dönüşüm konusunda gelişim göstermiş işletmeler için hem de daha henüz dijital dönüşümüne başlamamış işletmeler için birçok çözüm var. Eğer fiziki olarak bir işiniz varsa, bir kopyasının dijitalde olması gerekiyor. Google ile gerçekleştirdiğimiz bu proje küçük işletmelerin işlerini dijitale taşımaları için bir fırsat. Küçük işletmelerin işine yarayacak birçok çözüm tek bir çatı altında yer alıyor. Bu kapsamda tüm KOBİ'leri bu projeden faydalanmaya davet ediyorum."GOOGLE TÜRKİYE'DEN, KÜÇÜK İŞLETMELERE BÜYÜK DESTEK

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu da, "KOBİ'lerle yaptığımız çalışmalardan elde ettiğimiz en önemli iç görülerden biri, işlerini online ortama taşımak için adım adım yol gösteren, pratik bir kılavuza duyulan ihtiyaçtı. TOBB ile iş birliğimiz kapsamında duyurduğumuz ve işletmelere ücretsiz olarak sunulan 'Küçük İşletmeler için Google', KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğunu kolaylaştırmak için Google olarak sunduğumuz araçlara bir yenisini ekliyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı