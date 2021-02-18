TOBB ve Global AI Hub "Yapay Zeka Eğitim ve Farkındalık Projesi" için iş birliği yaptı
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TOBB ve Global AI Hub "Yapay Zeka Eğitim ve Farkındalık Projesi" için iş birliği yaptı

18.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:31
TOBB ve Global AI Hub

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Global AI Hub iş birliğinde "Yapay Zeka Eğitim ve Farkındalık Projesi" hayata geçirilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Global AI Hub iş birliğinde "Yapay Zeka Eğitim ve Farkındalık Projesi" hayata geçirilecek.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, dijitalleşen dünyada yapay zeka teknolojileriyle ilgili farkındalık ve eğitim süreçlerini artırmak, katma değerli projeler geliştirilmesini sağlayarak yapay zeka ekosistemine katkıda bulunmak ve oluşacak iş fırsatlarına kalifiye insan gücü sağlayabilmek amacıyla TOBB ve Global AI Hub "Yapay Zeka Eğitim ve Farkındalık Projesi"nde iş birliğine gitti.

Proje kapsamındaki eğitim programları, teknik ağırlıklı ve farkındalık yaratmaya yönelik (teknik olmayan) eğitimler olmak üzere 2 şekilde uygulanacak.

Teknik ağırlıklı eğitimlerde tüm meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine kademeli olarak "Python'a Giriş" ve "Makine Öğrenmesine Giriş" kursları verilerek, temel yapay zeka uygulamalarıyla tanışmaları sağlanacak.

Farkındalık yaratmaya yönelik eğitimlerde ise KOBİ'lere, öğretim üyeleriyle meslek lisesi öğretmenlerine yapay zeka ve robotik süreç otomasyonu teknolojileri eğitimleri verilecek.

Eğitimler ve beraberinde düzenlenecek webinarlarla katılımcılara bu teknolojiler ve bunları kendi alanlarına nasıl entegre edebilecekleri konusunda farkındalık yaratılması hedefleniyor.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve yöneticilerin katılımlarıyla 23 Şubat'ta düzenlenecek çevrim içi bir toplantıyla tanıtılacak etkinlik, zoom üzerinden TOBB ve Turkish AI Hub YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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