TOBB ve BEKO iş birliğindeki "Girişimin Kadın Kahramanları Projesi" roadshow'u tamamlandı

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamında düzenlenen roadshow, Anadolu'da 16 ayrı kente gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından tamamlandı.

BEKO açıklamasına göre, Beko 100 Kadın Bayi projesi kapsamında, Anadolu'daki TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyesi kadın girişimcilere ulaşma hedefiyle hayata geçen "Girişimin Kadın Kahramanları Projesi Roadshow" geçen yıl eylül ayında ilk olarak Ankara'da başlayıp sırasıyla Erzurum, Trabzon, Şanlıurfa, Nevşehir, Konya, Bursa, Kocaeli Aydın, Kayseri, Gaziantep, Antalya, Karabük, İzmir, Çanakkale'nin ardından son durağı Düzce ile son buldu.

Girişimci kadınların ihtiyacı olan eğitimlere kolayca ulaşmalarını amaçlayan, işlerini geliştirmeleri ve büyütmeleri yolunda onları destekleyen Girişimin Kadın Kahramanları projesinin anlatıldığı roadshow ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyesi 1.000 kadın girişimciye eğitimler verildi. Yüz yüze gerçekleştirilen toplantılara katılamayan kadın girişimcilere özel hazırlanan online eğitime erişim yönergelerini anlatan içerikler, İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanları tarafından sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.

Kadın bayi sayısının artırılması için hayata geçen Beko 100 Kadın Bayi projesinin başlamadan önce Türkiye genelinde 10 mağaza ile sekiz kadın bayi bulunurken, gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde bu sayı 69 mağaza ile 62 kadın bayiye ulaştı. "Girişimin Kadın Kahramanları Roadshow" sürecinde de bir yeni kadın bayi açıldı ve uygun şartları sağlayan üç yeni kadın bayinin de mağaza açılış süreçleri devam ediyor.

"Kadınların girişimcilik ekosistemine girmeleri gerek"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen TOBB Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, "Bir Çin atasözü, 'Göğün Yarısı Kadınlarındır' der. Ancak maalesef halen hem ülkemizde hem de tüm dünyada kadınların iş hayatındaki yeri ve rolü, olumlu ilerlemelere rağmen, istenilen noktada değil. Ülkelerin kalkınması kadın emeğinin ekonomiye yansıması ile mümkündür. Kadının iş gücüne katılımı ekonomik ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliği açısından bir gerekliliktir. Bir başka deyişle ekonomide ve sosyal yaşamda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, nüfusun yarısını oluşturan kadınların yaşamın tüm alanlarına aktif katılımları ile mümkündür. Kadın elinin değmediği bir ekonominin büyümesi söz konusu değildir. Kadın girişimciliğinin önünü açmaya destek veren Girişimin Kadın Kahramanları projesini Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Sonuç odaklı projeler ile yeni girişimci olmak isteyen kadınları ve halihazırda girişimci olan fakat sektör değiştirmek isteyen kadınları desteklemeye devam edeceğiz. Hepimiz biliyoruz ki kadınlar için girişimci olmak, olumlu pek çok sıfatı beraberinde getiriyor, güç, cesaret, özgürlük gibi. Dolayısı ile kadınların girişimcilik ekosistemine girmeleri gerek." ifadelerini kullandı.

"Kadın ve erkeğin her alanda eşit hak ve sorumluluklarla birlikte yer almasını sağlamak için çalışıyoruz"

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ise Beko 100 Kadın Bayi Projesi ile kadın işi erkek işi ayrımını ortadan kaldırarak klişeleşmiş toplumsal tabuların önünde durduklarını dile getirdi.

Ebiçlioğlu, "Kadınların hayatın her alanında güçlenmesini sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez unsuru olarak görüyoruz. Bu sebeple kadın ve erkeğin her alanda eşit hak ve sorumluluklarla birlikte yer almasını sağlamak için çalışıyoruz. 100 Kadın Bayi Projemiz sayesinde bugüne kadar 3 binin üzerinde rekor başvuru aldık. Beko 100 Kadın Projesine başladığımız dönemde sadece on mağazası ile sekiz kadın bayimiz varken bugün bu sayının 62'ye çıkmış olmasının gururunu yaşıyoruz. Üzerine titrediğimiz projemiz sayesinde bugün 62 kadın bayimiz, 69 mağaza ile başarılarına başarı katıyor. Yeni kadın bayilerimiz sayesinde 163'ü kadın olmak üzere 298 kişiye de istihdam olanağı sağlamış olduğumuz için de mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Eylül ayında başladıkları Girişimin Kadın Kahramanları roadshow kapsamında Erzurum'dan Ankara'ya, Şanlıurfa'dan Aydın'a, Nevşehir'den Gaziantep'e kadar Türkiye'nin dört bir yanındaki kadın girişimcilerle bir araya geldiklerini anımsatan Ebiçlioğlu, bu buluşmalar sayesinde Aksaray'da bir kadın girişimcinin Beko bayileri arasına katıldığını ve süreci olumlu devam eden üç yeni bayinin de yakında aralarına katılacak olmasının heyecanını duyduklarını bildirdi.

Ebiçlioğlu, şunları kaydetti:

"Sonuna kadar destekçisi olduğumuz kadın bayilerimizin tamamına Mağaza Yöneticileri ve Satış Danışmanları da olmak üzere üç hedef kitle için ayrı ayrı özel hazırlanmış eğitim modülleri ile eğitimler veriyor ve gelişimlerini takip ediyoruz. Beko saha eğitmenlerimiz tarafından birebir ürün eğitimleri verilmesinin yanı sıra, planlı ziyaretler ile bayilerimizin bilgi seviyelerini güncel tutmaları yolunda yanlarında oluyoruz. Dönemsel seminerler ile konusunda uzman dış eğitmenlerle buluşturarak kendilerine ilham olmalarını sağlıyor ve ailemize katılan yeni kadın bayilerimize Arçelik Pazarlama AŞ kadın yöneticilerimiz tarafından mentorluk desteği veriyoruz."

Öte yandan, çevrim içi olarak www.bekoperakendetv.net web adresinde süren çevrim içi eğitimler, "Satış-Pazarlama, İşletme Ticareti-Yönetimi, Hizmet-Müşteri Odaklılık" başlıkları altında toplamda 18 farklı konuda, 247 farklı video ile desteklenmiş, 10 saate yakın video eğitimden oluşuyor.