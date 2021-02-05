TOBB'un Ürgüp'te yaptıracağı okulun temeli törenle atıldı

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) Nevşehir'in Ürgüp ilçesine yaptırılacak okulun temeli düzenlenen törenle atıldı.

TOBB'un "81 ilde 81 Meslek Lisesi" projesi kapsamında Evka Mahallesi'ne inşa edilecek 24 derslikli okul binasının bulunduğu alanda temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törende bir konuşma yapan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, kentte yaklaşık 61 bin öğrencinin eğitim gördüğünü aktararak, şöyle dedi:

"Bunların 38 bini ortaöğretim ve lise öğrencisi. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin okuyacağı yeni okulların yapılması ülke olarak yapabileceğimiz yatırımların en önemlilerinden. TOBB'un yapmış olduğu faaliyetler içinde eğitime ayırmış olunan pay azımsanmayacak kadar fazla. Ürgüp'e kazandıracakları okulun hayırlı olmasını diliyoruz."

Programa katılan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da konuşmasında en üst düzey yatırımın eğitim alanında yapılan çalışmalar olduğunu, TOBB'un bu alandaki uygulamalarını takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

Tören, katılımcılara hediye takdimiyle sona erdi.

Programın ardından inşaat sahasındaki hafriyat çalışmasını inceleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, gazetecilere, inşaatın 2021 yılının son ayında tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak, 81 ilde 81 okul projemiz vardı. Bu kapsamda arkadaşlarımız Ürgüp'e de okul istedi. Bu okulun temelini attık, yıl sonunda da inşallah açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan