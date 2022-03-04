Şubatta onaylanan Kapasite Raporu sayısı geçen yıla göre yüzde 7,4 artış gösterdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), şubat ayında onaylanan Kapasite Raporu sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artarak 4 bin 311 adet olduğunu açıkladı.

TOBB'un açıkladığı rapora göre Şubat 2021'de 4 bin 15 adet olan onaylanan kapasite raporu sayısı, Şubat 2022'de yüzde 7,4 artarak 4 bin 311 adet oldu. Rapora göre şubat ayında onaylanan 4 bin 311 kapasite raporunun bin 165'i İstanbul'da, 344'ü Bursa'da, 336'sı Ankara'da, 230'u İzmir'de, 168'i Kocaeli'nde, 164'ü Konya'da, 143'ü Gaziantep'te, 106'sı Antalya'da, 103'ü Adana'da, 95'i Kayseri'de düzenlendi. TOBB sanayi veri tabanındaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı Şubat 2021'de 80 bin 4 iken, Şubat 2022'de yüzde 8,8 artarak 87 bin 6 adede ulaştı.

Aktif kapasite raporlarına göre toplam çalışan sayısı ise Şubat 2021'de 3 milyon 326 bin 516 iken, Şubat 2022'de yüzde 8,7 artarak 3 milyon 615 bin 758 oldu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi