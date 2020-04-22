TOBB'un organizasyonunda "Kısa Çalışma Ödeneği Bilgilendirme Webinarı" yapıldı
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Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye, Güncel

TOBB'un organizasyonunda "Kısa Çalışma Ödeneği Bilgilendirme Webinarı" yapıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "kısa çalışma ödeneği"nin kapsamının genişletilip başvurularının kolaylaştırdığını belirterek, "Bu süreçte yapılan başvuru sayısı, 15 yıllık dönemdeki sayının birkaç...

22.04.2020 15:11 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:11
TOBB'un organizasyonunda

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "kısa çalışma ödeneği"nin kapsamının genişletilip başvurularının kolaylaştırdığını belirterek, "Bu süreçte yapılan başvuru sayısı, 15 yıllık dönemdeki sayının birkaç katına ulaştı. Yaşanan her sıkıntıyı bakanlığımızla paylaşıyoruz. Bunların da kısa zamanda çözüleceğine inanıyoruz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB'un organizasyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla düzenlenen "Kısa Çalışma Ödeneği Bilgilendirme Webinarı"nda yaptığı konuşmada, salgını en az hasarla atlatmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Bu süreçte an ağır yüklerden birini de Bakan Selçuk'un üstlendiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bakanımız hem çalışanları ve işverenleri hem de hane halkını ve aileleri korumak için, ekibiyle birlikte gece gündüz demeden çalışıyor. Biz de ilk günden itibaren kendisiyle devamlı istişare içindeyiz. 81 ildeki odalarımızdan ve sektör meclislerimizden gelen sıkıntıları ve önerileri kendisiyle paylaşıyoruz. Salgının ülkemizde görülmesiyle birlikte Bakanımız hemen icraata geçti." diye konuştu.

Kısa çalışma ödeneğiyle ilgili alınan kararlara dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Öncelikle kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişletilip başvuruları kolaylaştırıldı. Uygulamada gün limiti ve belge sayısının azaltıldı. Başvuruların daha hızlı sonuçlanması için bunların elektronik ortamda yapılması sağlandı. Sistemin mevcut yapılanması, ödemelerin zamanında gerçekleşmesine engel olacaktı. Ödemelerin uygunluk incelemesi olmadan yapılabilmesi için Bakanımızdan talepte bulunduk. Bakanımızın girişimleri sonucunda, gerekli yasal düzenleme geçen hafta yapıldı."

"Hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz"

Hisacıklıoğlu, bakanlık birimlerinin iş dünyasına bu konularda yardımcı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İŞKUR ve oda başkanlarımız kamuoyuna kısa çalışma ödeneğini tanıtıp, bilgilendirmesini yapıyorlar. Şu an tahminlerin çok üzerinde başvuru olduğundan bazı aksamalar yaşandığını da görüyoruz. Bu süreçte yapılan başvuru sayısı, 15 yıllık dönemdeki sayının birkaç katına ulaştı. Yaşanan her sıkıntıyı bakanlığımızla paylaşıyoruz. Bunların da kısa zamanda çözüleceğine inanıyoruz. İnşallah bu sıkıntılı dönemi en az hasarla atlatıp, ülkemizin kalkınması için tekrar hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

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