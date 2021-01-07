TOBB'un ABD'de kurduğu ticaret merkezi yarın açılacak
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TOBB'un ABD'de kurduğu ticaret merkezi yarın açılacak

07.01.2021 12:13 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:16
TOBB'un ABD'de kurduğu ticaret merkezi yarın açılacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), Ticaret Bakanlığının desteği, oda ve borsaların katkılarıyla ABD'de kurduğu Türkiye Ticaret Merkezi'nin açılışı yarın yapılacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), Ticaret Bakanlığının desteği, oda ve borsaların katkılarıyla ABD'de kurduğu Türkiye Ticaret Merkezi'nin açılışı yarın yapılacak.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, webinar yoluyla gerçekleştirilecek törene Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımı bekleniyor.

Şikago'da kurulan Türkiye Ticaret Merkezi, Türk iş insanlarına ABD'de her aşamada "tek durak ofis" prensibiyle yardımcı olacak.

Türk şirketleri için ofis, depo, showroom, lojistik gibi fiziki hizmetlerin yanı sıra pazara giriş, şirket kuruluşu, satış ve pazarlama desteği, tedarik zinciri yönetimi ve satış sonrası hizmetler verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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