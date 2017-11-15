Tobb, Uluslararası Karayolu Taşımacılar Birliği Yönetim Kuruluna Seçildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), uluslararası temsilde bir ilki daha başardı. TOBB Tır ve ATA Karnesi Müdürü Aslı Gözütok, merkezi Cenevre'de bulunan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliğinin (IRU) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.



İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşen seçimlerde aday olan Aslı Gözütok, 9 kişiden oluşan IRU Yönetim Kurulu üyeliğine ilk defa seçimle giren Türk temsilci oldu. Seçimlerde kendi konseyinde aday olan Fransa, Danimarka, Litvanya gibi ülkelerin de bulunduğu 6 ülke adayını geride bırakan Gözütok, 2 yıl süreyle görev yapacak.



IRU nedir?



IRU, insanların ve eşyaların sürdürülebilir hareketliliği için çalışan uluslararası karayoluyla yolcu ve eşya taşımacılığı temsiline haiz tek örgüt olarak dikkat çekiyor. Ticaretin, ekonomik büyümenin, işgücünün, çevrenin ve toplum güvenliğinin artırılması ve gelişimi için çözümler üreten IRU'nun dünya çapında 100'ü aşkın ülkede üyeleri bulunuyor. Temel olarak 100'ü aşkın ülkede bulunan ulusal taşımacılık dernekleri ve kuruluşları ile onların üyesi bulunan nakliyecileri temsil eden IRU, iş dünyası, hükümetler, Birleşmiş Milletler ve uluslararası örgütlerin tümüyle yakın işbirliği ve çalışmalar yürütüyor. IRU dünyada yılda 1 milyondan fazla tır karnesi kapsamında yapılan taşımaların tümüne sigorta ve teminat sağlıyor. Bu sayede eşya ve yolcuların ilave maliyete maruz kalmaksızın basit ve hızlı yöntemlerle ulaşımı sağlanıyor. TOBB ise IRU'nun en stratejik ve önemli paydaşlarından birisi. Tır karne sisteminde garantörlük üstelenen TOBB, IRU ile birlikte elektronik tır sistemi, elektronik yük hamule senedi (CMR), konteyner taşımalarına tır teminatı gibi uluslararası ticareti kolaylaştıran sürdürülebilir projeler geliştiriyor. - ANKARA