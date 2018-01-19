TOBB Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın Bu Yılki İlk Toplantısı Samsun'da Yapılacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk Ekonomi Bankası iş ortaklığı ile Turkcell ana sporluğunda "Türkiye Teknoloji Buluşmaları"nın 2018 yılında ilk toplantısının Samsun'da yapılacağı bildirildi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye Teknoloji Buluşmalarının bu yılki ana konusunun "Dijitalleşme" olduğunu belirtti.

Her yıl Türkiye'nin değişik illerinde, değişik başlıklarla düzenlenen etkinliğin bu yılki ilk buluşmasına Samsun'un ev sahipliği yapacağını aktaran Murzioğlu, şöyle devam etti:

"Tam anlamıyla dijital bir devrim yaşadığımız günümüzde artık herkes dijital ile iç içe yaşıyor ve dijitali oldukça etkin kullanıyor. Dijitalleşme ile birlikte rekabet artıyor, fiyatlar şeffaflaşıyor, güç müşterinin eline geçiyor ve online itibar önem kazanıyor. Bu durum KOBİ'leri dijital ile yaşanan hızlı dönüşüme ayak uydurmak ve dijital dönüşüm sürecine girmek zorunda bırakıyor. Bu kapsamda Türkiye'nin önünü açan sektör temsilcileri bu konuda bilgilerini paylaşmak için Samsun'a gelecek."

Şirketlerinin teknolojiyle gelişmesini ve büyümesini isteyen tüm KOBİ'lerin ücretsiz olan etkinliğe katılabileceğine işaret eden Murzioğlu, 25 Ocak Perşembe günü yapılacak etkinliğe katılmak isteyenlerin http://www.teknolojibulusmalari.com/ sayfasından kayıt yaptırması gerektiğini ifade etti.