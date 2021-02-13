TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi üyeleri, Sanayi ve Teknoloji ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarını ziyaret etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye İklimlendirme Meclisi üyeleri, Sanayi ve Teknoloji ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarını ziyaret ederek, hem sektöre ilişkin bilgi verdi hem de çalışmalarına destek istedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye İklimlendirme Meclisi üyeleri, Sanayi ve Teknoloji ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarını ziyaret ederek, hem sektöre ilişkin bilgi verdi hem de çalışmalarına destek istedi.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İklimlendirme Meclisi Başkanı Zeki Poyraz, beraberinde Meclis üyeleri Metin Duruk ve Mehmet Şanal ile özel sektör-kamu iş birliğini sağlamak amacıyla ilk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile görüştü.

Heyet görüşmede, Türkiye İklimlendirme Sektörü Strateji Belgesi ve sektörün hedeflerine ilişkin Büyükdede'ye bilgi verdi.

Çalışmalarına destek sözü alan Meclis temsilcileri, ziyaret kapsamında Eurovent testlerinin TSE laboratuvarlarında gerçekleştirilebilmesi için sektörün ortak çalışma içinde olmak istediğini bildirdi. Ticari buzdolapları konusundaki direktif çalışmalarına ilişkin ortak bir toplantı yapılması kararı da alındı.

"Enerji verimliliği" de gündemdeydi

Heyetin, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver'e gerçekleştirdikleri ziyarette ise ana gündem maddesi "enerji verimliliği" oldu.

Mevcut binalarda enerji verimliliğinin etkin bir şekilde sağlanabilmesi için yalıtımın en az 10 santimetre kalınlığında olması gerektiğini belirten Zeki Poyraz, sektör adına 4-5 yılda kendini amorti eden bu yatırımlar için faiz destekli kredi fonu oluşturulması talebinde bulundu.

Binalarda "Enerji Performansı Uygulaması (Bep-Tr)" belgesinin tasarım aşamasında alınmasının önemine işaret eden Meclis temsilcileri, can ve mal güvenliği açısından önem arz eden, uzman mühendislikle sektörün tasarımının yapılması ve bina kodlarının getirilmesine ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Enerji verimliğinde ısı pompalarının rolü, karbon salınımı üzerindeki etkisi ve teşvik ihtiyacının değerlendirildiği ziyarette, Suver'e Türkiye İklimlendirme Sektörü Strateji Belgesi takdim edildi.

Görüşmede, insanların sağlığı ve yaşam kalitesi üzerinde direkt etkisi bulunan iç hava kalitesinin önemine de dikkati çeken heyet, Türkiye İklimlendirme Meclisi tarafından hazırlanan "Makina Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi"ne ilişkin bilgi verdi.

Yapım işlerinde yerli malı kullanımında net şekilde ürün tarifi yapılamadığını ifade eden sektör temsilcileri, AB Sanayi Ürün Listesi Türkiye Versiyonu (ProdTR) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Tarifeleri (Poz numaraları) dönüşüm listeleriyle ilgili çalışmanın tamamlanması beklentilerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı