TOBB Türkiye'de satış gelirini en hızlı artıran 100 şirketi açıkladı
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TOBB Türkiye'de satış gelirini en hızlı artıran 100 şirketi açıkladı

22.12.2020 18:29 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:29
TOBB Türkiye'de satış gelirini en hızlı artıran 100 şirketi açıkladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye'de 2016-2018 yıllarında en hızlı satış geliri artışı sağlayan 100 şirketin isimlerini açıkladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye'de 2016-2018 yıllarında en hızlı satış geliri artışı sağlayan 100 şirketin isimlerini açıkladı.

TOBB, TEPAV ve TOBB ETÜ'nün katkılarıyla düzenlediği "TOBB Türkiye 100" listesini Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla sanal ortamda açıkladı.

Türkiye'de 2016-2018 yıllarında en hızlı satış geliri artışı sağlayan 100 şirketin yer aldığı listedeki şirketlerin bu dönemdeki ortalama büyümesi yüzde 511 seviyesinde gerçekleşti.

Listede ilk sırayı Gintek İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ alırken inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirket söz konusu dönemde yüzde 4 bin 357 büyüme kaydetti.

Bu dönemde yüzde 2 bin 723 büyüyen plastik ve kauçuk sektöründe faaliyette bulunan FS Dış Ticaret listede ikinci sıraya yerleşirken, telekomünikasyon uygulamaları, çevrim içi internet erişimi sağlama alanında çalışan Profen Savunma ve Güvenlik Teknolojileri yüzde 2 bin 494 büyümeyle üçüncü sırada yer aldı.

Şirketler istihdamlarını yüzde 86 artırdı

Şirket başına ortalama 111 kişiye istihdam sağlayan bu şirketlerin söz konusu dönemde istihdamı yüzde 86 arttı.

Yaş ortalaması yaklaşık 13 yıl olan Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 63'ü 67 ülkeye ihracat yapıyor.

Listede bilişimden telekoma, inşaattan lojistiğe, gıdadan tekstile, plastikten makineye kadar çok sayıda farklı sektörden şirketler bulunuyor.

TOBB Türkiye 100 Listesi'ne giren ilk 20 şirket şöyle:

TÜRKİYE 100 SIRALAMASIŞİRKET UNVANI2016-2018 BÜYÜME ORANI (%)2018 YILI ÇALIŞAN SAYISIİL
1GİNTEK İNŞAAT SANAYİ TURİZM VE TİCARET AŞ4357,5%101ANKARA
2FS DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.2723,1%5İSTANBUL
3PROFEN SAVUNMA VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ2494,9%12ANKARA
4RAVAGO CHEMICALS TURKEY KİMYASAL HAMMADDELER SATIŞ VE PAZARLAMA AŞ1771,3%15İSTANBUL
5SBS BİLİMSEL BİO ÇÖZÜMLER SANAYİ VE TİCARET AŞ1650,3%89İSTANBUL
6TİS TEKNOLOJİK İZOLATÖR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ1645,9%30ANKARA
7FORM MİMARLIK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.1601,0%14ANTALYA
8OLMETSAN METAL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.1323,4%68KOCAELİ
9DESİRD TASARIM ARGE UYGULAMA ELEKTRONİK DESTEK İTHALAT İHRACAT 1295,6%142ANTALYA
10DİNAMİK RÖNTGEN SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.1119,3%9ANKARA
11MACELLAN BİLİŞİM DANIŞMANLIK TİCARET LTD. ŞTİ.985,7%46İSTANBUL
12TT TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ AŞ891,5%49İSTANBUL
13GİZİL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET AŞ805,9%66İSTANBUL
14CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ AŞ759,5%635ANTALYA
15ADA SAĞLIK SEYAHAT SAĞLIK TURİZMİ VE DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ.732,7%29AYDIN
16PROMİT MÜHENDİSLİK MEKANİK TESİSAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.697,3%72ANKARA
17KUASOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AŞ685,2%24ANKARA
18KALE PRATT&WHITNEY UÇAK MOTOR SANAYİ AŞ677,4%452İZMİR
19ORAS DENİZCİLİK VE TİCARET LTD. ŞTİ.664,9%33İSTANBUL
20ÖDEAL ÖDEME KURULUŞU AŞ655,3%42İSTANBUL

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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