TOBB Teknik Bilimler MYO Müdürlüğüne Prof. Dr. Gökkaya atandı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Prof. Dr. Hasan Gökkaya atandı.

İş dünyasının ihtiyaç duyduğu bireyleri yetiştirmek üzere, mevcut programlarının tamamında uygulamaya yönelik atölyeleri, laboratuvarları, makineleri, teçhizatları, ekipmanları ve modern ortak kullanım alanlarıyla Türkiye ve Karabük sanayisine katkısı sağlaması amacıyla yapımı tamamlanan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Gökkaya getirildi.

Prof. Dr. Hasan Gökkaya

Rektör danışmanlığının yanı sıra 2015-2017 yıllarında Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı da yapan Prof. Dr. Hasan Gökkaya, Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), İmalat ve Mühendislik, Geleneksel ve Geleneksel Olmayan İmal Usulleri, İşlenebilirlik, Bilgisayar Destekli İşlem Planlaması konularında yaptığı çalışmalarının yanı sıra, mühendislik bilimleri alanında uluslararası ve ulusal çok sayıda makale, bildirileri ve kitaplara da sahip.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler