TOBB Sigorta Acenteleri Toplantısı Düzenlendi

Edirne'de, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Edirne-Kırklareli-Tekirdağ istişare toplantısı düzenlendi.

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşen toplantıda gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinde tanıtımlara başladıklarını söyledi.

Tanıtımlar kapsamında görsel yayınlar da sunduklarını belirten Korkut, "Seçim sonuna kadar hem trafik sigorta primlerinde ve ona bağlı olarak komisyonlarda mart sonuna kadar bir artış yapamayız. Ancak marttan mağduriyetleri biliyoruz. Bunu oturalım akılcı bir şekilde çözelim diyoruz. Oradaki çözüm yolunu da sigorta şirketleriyle el ele kol kola şöyle bulduk. Her sene ocak ayında primler yüzde 5 otomatik artıyor. Her ay da yüzde 1,5 artıyor. Dedik ki tüketicinin mağduriyetini önlemek için aylık artan 1,5 ellemeyelim ama bu yüzde 5'i, 8 yapalım. Havuz komisyonunu asgari yüzde 10, taban komisyonunu da 10'dan 13'e çıkartalım. Onun üzerinde de yüzde 15'e, yüzde 17'ye kadar yürüyen ileriye dönük vererek acentenin kaybını önlemiş olalım dedik." ifadesini kullandı.

Toplantıda, sigorta acentesi temsilcileri istek ve taleplerini aktardı.

Kaynak: AA