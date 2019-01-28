TOBB Savunma Sanayi Meclisi Toplantısı - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türk savunma sanayisinin üretim, ihracat ve teknoloji geliştirme alanlarında, şimdiye kadar yaptıklarından çok daha fazlasını başaracak potansiyeli var. Bunun için de savunma sektörü şirketlerimizin, üretim süreçlerine, KOBİ'leri azami ölçüde dahil etmelerini bekliyoruz." dedi.

Hisarcıkloğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılımıyla 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde düzenlenen TOBB Savunma Sanayi Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Akar'ın daha önce Kırıkkale Mühimmat Fabrikası'nda TOBB Savunma Sanayi Meclisi ile bir araya geldiğini hatırlattı.

Bakan Hulusi Akar'a, Kırıkkale'de sektörün taleplerini ilettiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, daha sonra sorunlarının çözüldüğünü ve standardizasyon anlaşmalarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlanmaya başlandığını kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, yerlileştirme ve millileştirme konularında çalışmalar başlatıldığını dile getirerek, "Tesis güvenlik belgesi ve üretim izin belgelerinin alımı kolaylaştırıldı. Üretim izin belgesine gerek olmayan ürünler kontrole tabi listeden çıkarıldı. Sayın Bakanımıza, sektörümüzün sorunlarını çözen icracı yönetim anlayışından dolayı şükranlarımızı sunuyorum." diye konuştu.

Savunma Sanayii Başkanlığına da teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün savunma sanayimiz hem yerli üretimde hem de ihracatta büyük bir başarı yakaladıysa, kendisinin büyük emeği ve gayreti var. Allah, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den razı olsun. TOBB Türkiye Savunma Sanayi Meclisimiz de çok büyük bir ciddiyet ve azimle çalışarak, kamu-özel sektör birlikteliğini sağladılar. Sektörümüzün büyüyüp gelişmesinde büyük pay sahibi oldular. Başta Sektör Meclisi Başkanımız olmak üzere, burada görev alan tüm üyelerimizi de yürekten tebrik ediyorum."

"Savunmada dışa bağımlılık yüzde 35'ler seviyesine indi"

Hisarcıklıoğlu, "Hazır ol cenge, eğer ister isen sulh-ü salah (Barış istiyorsan savaşa hazır ol)" ata sözünü anımsattı.

Devletlerin kurtuluş başarısının bu ibretlik sözde saklı olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün coğrafyamızdaki şartlar, cenge hazır olmanın da ötesine ulaşmış, tehdidi yerinde bertaraf etmeyi zorunlu kılmıştır. Ülkemizin yeni güvenlik manifestosu, artık bıçak kemiğe dayanan kadar sabretmekle kısıtlı değildir. Tehdidi yerinde yok etmek, bize saldırmalarını beklemeden müdahale etmektir. Zira bu denli netameli coğrafyada, ancak güçlü olanlar yaşayabilir. Türk ordusu bu bölgedeki en caydırıcı güçtür."

Türkiye'nin, dünyanın en etkili askeri gücüne sahip 9'uncu ülke konumunda olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, "Yakın gelecekte bu gücü korumanın yolu, güçlü ekonomi ve yüksek teknolojiye yatırımdır. Son dönemde bu doğrultuda hızlı adımlar attık. 2002 yılında yüzde 80'leri bulan savunma sanayi dışa bağımlılık oranımız, yüzde 35'ler seviyesine indi." değerlendirmesini yaptı.

"Ukrayna'ya insansız hava aracı ihraç etme noktasına geldik"

Hisarcıklıoğlu, Türk havacılık ve savunma sanayisinin cirosunun 7 milyar dolara ulaştığı bilgisini verdi.

Türkiye'den 4 firmanın, dünyanın en büyük savunma şirketleri listesine girdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Aynı zamanda küresel rekabette de ilerledik. Savunma sanayi sektörü ihracatı, 2018'de 2 milyar doları geçti. F35 ve A400 gibi, uluslararası dev projelere katıldık. Antonov gibi, dünyanın en büyük uçağını üreten Ukrayna'ya, insansız hava aracı ihraç etme noktasına geldik. Tüm bu başarının mimarları olan, Savunma Bakanlığımız, Savunma Sanayii Başkanlığımız, Genelkurmayımız ve firmalarımızla iftihar ediyorum. Kamunun desteği olmasaydı özel sektör; özel sektörün azmi ve çalışkanlığı olmasaydı da kamu, tek başına bu başarıyı gerçekleştiremezdi."

"Ortak akıl ve istişare ederek birlikte çalışalım"

Türkiye'nin bu başarılarla yetinmeyeceğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk savunma sanayisinin üretim, ihracat ve teknoloji geliştirme alanlarında, şimdiye kadar yaptıklarından çok daha fazlasını başaracak potansiyeli var. Bunun için de savunma sektörü şirketlerimizin, üretim süreçlerine, KOBİ'leri azami ölçüde dahil etmelerini bekliyoruz. Sektörün büyük oyuncuları ve onların etrafında konumlanan KOBİ'ler, birlikte hareket etmeli. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Savunma sanayimizde hedeflerimize özel sektörün dinamizmiyle ulaşacağız. Hazırcılık devri bitti. Hiçbir ürün yurt dışından hazır alınmayacak.' sözleri, Türk firmalarımız için, yerli ve milli üretimi artırmak için, yeni bir heyecan ve çalışma şevki yaratmıştır. Hedefimiz, ileri teknolojiye sahip, tasarım ve üretimini kendi yapan, küresel bir oyuncu haline gelmiş Türkiye'dir. İnanıyorum ki bu hedeflere de ulaşacağız. Yeter ki bizler el ele verelim, ortak akıl ve istişare ederek birlikte çalışalım."

"Kapımız, gönlümüz tüm sanayicilere açık"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de bu programda, devlet ve özel sektörün el ele olduğu mesajının ortaya çıktığını kaydetti.

Demir, bu alanda ellerinden gelenin en iyisini kararlılıkla yapmaya devam edeceklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çok çalışacağız, iyi işler yapacağız. Çok çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Hep beraber el ele. Hiçbir değerimizi bu sistemden dışlamadan bütün Türkiye'nin bilim, teknoloji üretim konusundaki her türlü varlığını değerlendirmeye çalışarak yolumuza devam edeceğiz. O açıdan kapımız, gönlümüz tüm sanayicilere açık."

Programa, Bakan Akar'ın yanı sıra Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ile özel sektör temsilcileri katıldı.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA