TOBB Sanayi Kapasite Raporu'na sahip tesislerde çalışan sayısı yüzde 4 arttı

Sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde çalışan sayısı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 4 artışla 3 milyon 306 bin 486 kişiye yükseldi.

Sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde çalışan sayısı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 4 artışla 3 milyon 306 bin 486 kişiye yükseldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2020 yılı Sanayi Kapasite Raporu istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, 2019'da 75 bin 683 olan rapor sayısı, 2020'de yüzde 4,7 artışla 79 bin 221'e yükseldi. Söz konusu raporların ait olduğu üretim tesislerinin yüzde 42,9'unda 1-9, yüzde 40,3'ünde 10-49, yüzde 8,1'inde 50-99, yüzde 6,1'inde 100-249, yüzde 2,7'sinde ise 250'den fazla çalışan bulunuyor.

Sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde toplam çalışan sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 4 artışla 3 milyon 306 bin 486 oldu. Toplam çalışanların yüzde 5,2'si 1-9, yüzde 22,3'ü 10-49, yüzde 13,6'sı 50-99, yüzde 22,3'ü 100-249, yüzde 36'5'i ise 250 ve daha fazla çalışanı bulunan tesislerde istihdam ediliyor.

Geçerli raporlara göre istihdamın en fazla olduğu ilk 5 il İstanbul (705 bin 558), Bursa (284 bin 256), İzmir (224 bin 409), Kocaeli (203 bin 528) ve Ankara (177 bin 608) şeklinde sıralandı.

En az çalışan bulunan iller ise Bayburt (374), Ardahan (475), Hakkari (492), Tunceli (579), Iğdır (777) oldu.

2019-2020 döneminde KOBİ ölçeğindeki sanayi firmalarının istihdamdaki payı yüzde 64'ten yüzde 63,5'e düşerken, büyük firmaların payı yüzde 36'dan yüzde 36'5'e çıktı.

Geçen yıl bir önceki yılla karşılaştırıldığında sanayide en çok istihdam artışı sağlayan şehirlerin Ardahan (yüzde 75,9), Yalova (yüzde 52,1), Bingöl (yüzde 45,4), Ağrı (yüzde 37,5), Erzincan (yüzde 28,8) olduğu görüldü.

Aynı dönemde sanayide istihdam azalışı en çok olan şehirler Tunceli (yüzde 22,6), Sivas (yüzde13,7), Van (yüzde 13,3), Yozgat (yüzde12), Kars (yüzde 10,6) şeklinde sıralandı.

Bölgeler bazında sanayi istihdamında Kuzeydoğu Anadolu'da yüzde 16,6, Güneydoğu Anadolu'da yüzde 9,2, Batı Karadeniz'de yüzde 8,3 artış yaşandı. Sanayi istihdam artışının en düşük olduğu bölgeler Orta Anadolu (yüzde 2,8), Ege (yüzde 2,9), Doğu Marmara yüzde 3 olarak kayıtlara geçti.

Mühendis dağılımı

Sanayi tesislerinde en çok mühendis Doğu Marmara'da çalışıyor. Doğu Marmara'da 37 bin 127, İstanbul'da 35 bin 153, Batı Anadolu'da 30 bin 245, Ege'de 23 bin 314, Akdeniz'de 9 bin 824 mühendis istihdam ediliyor.

Toplam çalışanların yüzde 4,9'unu mühendis, yüzde 4,6'sını teknisyen, yüzde 6,5'ini usta, yüzde 71,7'sini işçi, yüzde 11,2'sini idari personel oluşturuyor.

Geçen yıl sonu itibarıyla sanayi tesislerinde ortalama 41,7 kişi çalışıyor. Sanayi tesisi başına en çok çalışanı olan il Çankırı olarak dikkati çekti. Bu ili sırasıyla Zonguldak, Kırklareli, Bilecik, Tekirdağ takip ediyor.

Söz konusu dönemde yüksek teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 2,3'ten yüzde 2,4'e, düşük teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 42,7'den yüzde 44'e, orta-yüksek teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 23,4'ten yüzde 24'e yükselirken, orta-düşük teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 31,6'dan yüzde 31'e geriledi.

Geçerli olan kapasite raporlarının 2 bin 119'u yüksek teknoloji ürünleri, 21 bin 162'si orta-yüksek teknoloji, 27 bin 316'sı orta-düşük teknoloji ve 37 bin 515 düşük teknoloji konusunda düzenlendi.

Geçen yıl en çok kapasite raporu "fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)" konusunda hazırlandı. Sanayi Kapasite Raporu en fazla İstanbul, en az ise Bayburt'ta düzenlendi. 2020'de 1413 yabancı sermayeli firma rapor yaptırdı.

Yabancı sermayeli firmaların üretim tesislerinin en çok olduğu il İstanbul olarak belirlendi. Yabancı sermayeli sanayi tesisleri sayısında 272 ile Almanya ilk sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök