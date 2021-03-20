TOBB öncülüğünde düzenlenen yapay zeka eğitimleri, "makine öğrenmesi" ile devam ediyor
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TOBB öncülüğünde düzenlenen yapay zeka eğitimleri, "makine öğrenmesi" ile devam ediyor

20.03.2021 13:51 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:55
TOBB öncülüğünde düzenlenen yapay zeka eğitimleri,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ve Global AI Hub'un "Yapay Zeka Eğitim ve Farkındalık Projesi" kapsamında "makine öğrenmesi" eğitimi verilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ve Global AI Hub'un "Yapay Zeka Eğitim ve Farkındalık Projesi" kapsamında "makine öğrenmesi" eğitimi verilecek.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında lise ve meslek lisesi öğrencilerine, lise ve meslek lisesi öğretmenlerine, üniversite öğrencilerine, akademisyenlere, KOBİ'lere ve şirket çalışanlarına ücretsiz eğitimler veriliyor.

Eğitim programları, teknik ağırlıklı ve farkındalık yaratmaya yönelik düzenleniyor.

Teknik ağırlıklı eğitimlerde "Python'a Giriş" ve "Makine Öğrenmesine Giriş" kursları verilerek, kursiyerlerin temel yapay zeka uygulamaları ile tanışmaları sağlanıyor.

Farkındalık yaratmaya yönelik eğitimlerde ise yapay zeka ve robotik süreç otomasyonu teknolojileri anlatılıyor.

Eğitimler ve duyurular, webinar.tobb.org.tr adresinden takip edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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