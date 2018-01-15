Tobb, Nükleer Enerji Konusunda Seminer Düzenliyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 24-25 Ocak 2018 tarihlerinde "Nükleer Sektörde Kalite Yönetim Sistemi, Standartlar ve Nükleer Güvenlik Kültürü" konulu seminer düzenleyecek.

Nükleer alanında Türk-Japon işbirliğini de güçlendirecek seminerde; Türk firmalarının Sinop ve diğer nükleer santral projelerinde kullanılan ürün standartları, tedarikçilerde aranan özellikler ve nükleer sektörde bütünleşik kalite yönetimi konusunda Japon uzmanlar bilgilendirmede bulunacak.

Seminer programının; tedarik zincirinde yer almayı hedefleyen sanayiciler için, nükleer kalite yönetimi ve güvenlik konusunda aydınlatıcı bir etkinlik olması bekleniyor.

Yetkililer, ilk yatırım maliyeti takriben 20 milyar dolar olan nükleer santral projelerinin; Türk şirketlerinin tecrübe kazanmalarına ve uzun vadede dünyadaki diğer nükleer santral projelerinde de tedarikçi olabilmelerine zemin hazırlayacağını ifade etti.

Nükleer santrallerde kullanılan pek çok ekipmanın termik santrallerde de kullanıldığını hatırlatan yetkililer, burada kazanılacak tecrübenin termik santrallerde kullanılan kritik ekipmanları üretebilme konusunda da fayda sağlayacağını dile getirdiler.

Ankara Sanayi Odası koordinatörlüğünde, İstanbul, Kocaeli ve Adana Sanayi Odaları katkılarıyla yürütülen Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) ile JAIF&JICC (Japonya Nükleer Sanayi Forumu Uluslararası İşbirliği Merkezi) ortaklığı ile düzenlenen seminerin programı ve katılım bilgileri www.tobb.org.tr/nukleer sayfasında yer alıyor. - ANKARA