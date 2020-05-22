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TOBB-Nisan'da kapanan şirket azaldı, ticari işletme arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) verilerine göre, Nisan ayında kapanan şirket sayısı yüzde 45.48 azalırken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 15.09 arttı.

TOBB-Nisan'da kapanan şirket azaldı, ticari işletme arttı
22.05.2020 12:14 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:17

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) verilerine göre, Nisan ayında kapanan şirket sayısı yüzde 45.48 azalırken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 15.09 arttı.

TOBB verilerine göre Nisan'da aylık bazda, kurulan şirket sayısı yüzde 66.01, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 67.46 ve kooperatif sayısı yüzde 56.38 azaldı.

Nisan'da aylık bazda kapanan şirket sayısı yüzde 45.48, kooperatif sayısı yüzde 81.03 azalırken, aynı dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 15.09 arttı.Buna göre Nisan'da yıllık bazda ise kurulan şirket sayısı yüzde 57.97, kooperatif sayısı yüzde 32.29 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 51.42 azaldı.Nisan ayında yıllık bazda, kapanan şirket sayısı da yüzde 42.70, kooperatif sayısı  yüzde 78.00 azalırken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 31.46 arttı.TOBB verilerine göre yılın ilk dört ayında kurulan şirket sayısı, yıllık bazda yüzde 6.96, kurulan kooperatif sayısı yüzde 28.85 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısıa yüzde 8.83 arttı.

Yılın ilk dört ayında yıllık bazda kapanan şirket sayısı yüzde 5.18, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 12.89 arterken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 7.79 azaldı. (Tablo)


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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