'TOBB Nefes Kredisi' 1 Haziran'da yeniden başlıyor

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına TOBB Nefes Kredisi'ni yeniden hayata geçiriyoruz.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına TOBB Nefes Kredisi'ni yeniden hayata geçiriyoruz. Cirosu 10 milyon TL'nin altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 ciro kaybı yaşamış olan firmalar, 1 Haziran Salı gününden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesi ile banka şubelerine başvurabilecekler" dedi.

TOBB Nefes Kredisi, 1 Haziran 2021 itibari ile yeniden başlıyor. Başvurular, TOBB'a bağlı oda ve borsalardan alınacak faaliyet belgesi ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Denizbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası'ndan yapılabilecek. Kredi Garanti Fonu da (KGF) Hazine desteğiyle kredilere kefil olacak. Kredi ile işletmelere 6 ay tamamen ödemesiz dönem imkanı tanınacak. Kredi taksitleri ödemesiz dönem sonrası 12 eşit parçada ödenecek. Kredinin faizi yıllık yüzde 17,50 olacak. Krediden cirosu 10 milyon TL ve altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yaşayan işletmeler faydalanabilecek. 2019 yılından sonra kurulmuş işletmelerde ciro kaybı şartı aranmayacak. 2020 yılı cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecek.

'YENİDEN HAYATA GEÇİRİYORUZ'Konuyla ilgili açıklama yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, Nefes Kredisi ile tüm kaynaklarını üyelerin emrine verdiklerini söyleyerek, "Finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına TOBB Nefes Kredisi'ni yeniden hayata geçiriyoruz. Cirosu 10 milyon TL'nin altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 ciro kaybı yaşamış olan firmalar 1 Haziran Salı gününden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesi ile banka şubelerine başvurabilecekler. Krediden faydalanmak isteyen işletmelerimiz üyelik belgesini oda-borsalara gitmeden, online ortamda TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da alabiliyorlar" diye konuştu.'NE ANAPARA NE FAİZ ÖDEMESİ OLMAYACAK'Projeye bankaların yoğun katılımı nedeniyle memnun olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bankalarımız da bu projeye destek veriyor. Üyelerimiz, 10 bankanın Türkiye'nin her yerindeki şubelerinden kredi kullanabilecek. TOBB Nefes Kredisi'nin faizi yıllık yüzde 17,50 olacak. Ciroya göre azami 200 bin lira kredi kullanılabilecek. 6 aylık ödemesiz dönem şu an işletmelerimiz için en önemli husus. 6 ay boyunca ne anapara ne faiz ödemesi olmayacak. İnşallah o zamana aşılamanın da devreye girmesi ile işler normale dönecek, işletmelerimiz normal hayatlarına geri dönecekler. Projenin hayata geçirilmesine imkan sağlayan, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan ve Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş ile projeye kaynaklarını seferber eden oda ve borsalarımıza, finansal sektörün temsilcileri bankalar ve KGF'ye teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı