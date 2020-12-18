TOBB-Kurulan yabancı şirket sayısı 11 ayda yüzde 18.7 azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TOBB-Kurulan yabancı şirket sayısı 11 ayda yüzde 18.7 azaldı

18.12.2020 12:40 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:45
TOBB-Kurulan yabancı şirket sayısı 11 ayda yüzde 18.7 azaldı

Türkiye genelinde yılın ilk 11 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.7 düşüşle, 11,666 adetten, 9,490 adete geriledi.

Türkiye genelinde yılın ilk 11 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.7 düşüşle, 11,666 adetten, 9,490 adete geriledi.

Bu dönemde kurulan yabancı sermayeli şirketlerin toplam sermayesi de 5 milyar 322 milyon liradan, yüzde 24.4 düşüşle 4 milyar 23 milyon liraya geriledi.

TOBB verilerine göre, bu yıl Kasım ayında kurulan toplam 1,024 yabancı ortak sermayeli şirketin 483'ü Türkiye, 80'i İran, 42'si Suriye ortaklı olarak kuruldu.Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 108'i anonim, 916'sı limited şirketti. 2020 yılının ilk 11 ayında kurulan şirketlerin 1,234'ü belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 493'ü gayrimenkul acenteleri ve 429'u İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 77.99'unu yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu. (Tablo)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Serdar Ortaç Nilgün Belgün Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Ümit Şamiloğlu Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Kredi Karar Kumluca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TOBB-Kurulan yabancı şirket sayısı 11 ayda yüzde 18.7 azaldı | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 13:05:49. #1.15#
title