TOBB-Kurulan yabancı şirket sayısı 11 ayda yüzde 18.7 azaldı

Türkiye genelinde yılın ilk 11 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.7 düşüşle, 11,666 adetten, 9,490 adete geriledi.

Bu dönemde kurulan yabancı sermayeli şirketlerin toplam sermayesi de 5 milyar 322 milyon liradan, yüzde 24.4 düşüşle 4 milyar 23 milyon liraya geriledi.

TOBB verilerine göre, bu yıl Kasım ayında kurulan toplam 1,024 yabancı ortak sermayeli şirketin 483'ü Türkiye, 80'i İran, 42'si Suriye ortaklı olarak kuruldu.Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 108'i anonim, 916'sı limited şirketti. 2020 yılının ilk 11 ayında kurulan şirketlerin 1,234'ü belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 493'ü gayrimenkul acenteleri ve 429'u İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 77.99'unu yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu. (Tablo)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı