TOBB Kanunu'ndaki Değişiklik Teklifi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, odalar ve borsaların tarafsız şekilde sanayicilere, iş adamlarına ve üreticilere hizmet vermesi gerektiğini belirterek, "Odalar ve borsaları siyasetin tam içine çekmek kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, bir grup AK Partili milletvekilinin TOBB Kanunu'nda değişiklik teklifini Meclise sunduğunu anımsattı.

Teklife tepki gösteren Ağbaba, 5174 Sayılı "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu"na göre "milletvekili veya belediye başkanı olarak seçilenlerin oda, borsa ve birlik organlarındaki görevlerinin kendiliğinden sona ereceği"nin yazdığına dikkati çekti.

Bu kanunda "Oda, borsa ve birlik organlarının seçimlerinde siyasi partiler, sendikalar ve sendika üst kuruluşları aday gösteremezler ve belirli adayların leh ve aleyhlerinde faaliyette bulunamazlar ve propaganda yapamazlar." ifadesine yer verildiğini aktaran Ağbaba, şunları kaydetti:

"Yasa açıkça oda ve borsaların siyasetten uzak kalmasını emretmiştir. Hem siyasetçilerin oda ve borsaların işine karışmasını yasaklamış hem de oda ve borsa başkan ve yöneticilerinin siyaset yapmasını yasaklamıştır. Ancak AKP, üniversiteler, adliyeler, milli eğitim, sağlık gibi alanlarda olduğu gibi odalar ve borsaları da kendi arka bahçesi haline getirmek istiyor. Tarafsız bir şekilde sanayicilere, iş adamlarına, üreticilere hizmet vermesi gereken odalar ve borsaları siyasetin tam içine çekmek kabul edilemez."