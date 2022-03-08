TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İzmir'de "Sanatta Girişimcilik Sergisi" açtı - Haberler

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TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İzmir'de "Sanatta Girişimcilik Sergisi" açtı

AA - Efsun Erbalaban Yılmaz - Kültür Sanat
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TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İzmir'de

İzmir Ticaret Borsası koordinatörlüğünde çalışmalarını yürüten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İzmir Kadın Girişimciler Kurulu'nun "Sanatta Girişimcilik Projesi" kapsamında ilk sergisi açıldı.

İzmir Ticaret Borsası koordinatörlüğünde çalışmalarını yürüten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İzmir Kadın Girişimciler Kurulu'nun "Sanatta Girişimcilik Projesi" kapsamında ilk sergisi açıldı.

Balçova'daki bir alışveriş merkezinde ziyaretçisiyle buluşan sergide, kadın sanatçılara ait 14 resim ve 10 seramik eser yer aldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aysel Öztezel, bugüne kadar kadınların iş yaşamına katılımına yönelik çalışmalar yaptıklarını, mesleki etkinliklerin yanı sıra kültür sanat faaliyetleriyle de ilgilenmek istediklerini aktardı.

Projenin koordinatörü Işıl Nişli de Kadın Girişimciler Kurulu sanatçı kadınları da girişimcilikle buluşturmak istediklerini belirtti.

Koronavirüs salgını döneminde iş dünyasının sıkıntılar yaşadığını hatırlatan Nişli, "Salgın döneminde sanatçıların da zorluk yaşadığını gördük. Girişimciler ve sanatçılar arasında benzerlikler var. Her ikisi de önsezileri, üretkenlikleri ve heyecanlarıyla çalışıyorlar. Sanatta Girişimcilik adlı proje de böyle doğdu." dedi.

Nişli, kadın sanatçıları ortak platformda buluşturmak ve projeler üretmelerini sağlamak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Sergi, 13 Mart tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Proje kapsamında fotoğraf, resim, karikatür, seramik, cam, edebiyat, kukla, dokuma, video art, film ve diğer sanat dallarında faaliyet gösteren kadın sanatçıların buluşturulması ve eserlerinin geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Kültür Sanat

Girişimcilik, Seramik, Türkiye, İzmir, Kültür Sanat, Haberler

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