TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi'nden Rektör Erdal'a ziyaret
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TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi'nden Rektör Erdal'a ziyaret

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi'nden Rektör Erdal'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

TOBB Eskişehir Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Elif Gürkaynak ve İcra Komitesi Üyesi Merve Edizkan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

TOBB Eskişehir Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Elif Gürkaynak ve İcra Komitesi Üyesi Merve Edizkan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret ederek, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin (WEPs) yaygınlaştırılması için yürütülen çalışmalar hakkında Rektör Erdal'a bilgi verdiler.

Ziyarette Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) destek beyanını imzalayan Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesinin 62 yıldır eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak, sürdürdüğü çalışmalar ile kadının toplumsal hayatta daha güçlü bir şekilde var olması için önemli bir misyonu yerine getirdiğini ifade etti.

Kadın girişimciliği ve istihdamı ile ilgili her türlü çalışmayı Anadolu Üniversitesi olarak desteklediklerini belirten Rektör Erdal, nazik ziyaretlerinden dolayı Gürkaynak ve Ezikan'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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