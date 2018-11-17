TOBB İçin Getirilen Düzenleme TESK İçin de Uygulanacak

Genel ve yerel seçimlerde adaylık için görevinden ayrılan birlik başkanı ve birlik yönetim kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilmesine imkan tanıyan düzenlemeye TESK de dahil edildi.

TOBB İçin Getirilen Düzenleme TESK İçin de Uygulanacak

Genel ve yerel seçimlerde adaylık için görevinden ayrılan birlik başkanı ve birlik yönetim kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilmesine imkan tanıyan düzenlemeye TESK de dahil edildi.

Kaynak: Dunya.com

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