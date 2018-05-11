TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, dünyayla rekabet edebilmek için istikrar ve güvene ihtiyaç olduğunu belirterek, "Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi kimin şaha kaldıracağını iş dünyamız iyi bilir. Birlikte daha güçlü bir Türkiye'ye doğru yola devam." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde 10, 20 ve 30 yıldır hizmet veren oda ve borsa başkanlarına şeref belgesi takdim edilmesi dolayısıyla TOBB İkiz Kuleler'de tören düzenlendi.

Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomisini güçlendiren ve Hizmet Şeref Belgesi almaya hak kazanan iş insanlarını kutlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da törene katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman iş dünyasının yanında olduğuna işaret eden Tüfenkci, "Sayın Cumhurbaşkanım, 'Ekonomik kalkınma yolunda taş üstüne taş koyan herkes başımızın tacı' dediniz. Her zaman iş dünyasından esnafına, yöneticisinden işçisine, üreten ve çalışan kesimin yanında oldunuz. Bizleri de bu şekilde talimatlandırdınız. Zat-i alinize müteşekkiriz. Sizin liderliğinizde Türkiye ekonomisi büyüdükçe, IMF'den borç alan değil, borç veren ülke haline geldikçe, köprüler, tüneller, barajlar, havalimanları, yollar, hızlı tren hatları, eğitim, sağlık, enerji yatırımlarıyla ülkemiz sınıf atladıkça, 2013'te 'Gezi' kalkışmasıyla, 17-25 Aralık yargı darbesiyle, 6-8 Ekim olaylarıyla ve 15 Temmuz hain darbe girişimiyle, terör saldırılarıyla milletin canına, malına, iradesine, ekonomisine yönelik saldırılar karşısında dik durdunuz, eğilmediniz, milletimizi yalnız bırakmadınız. Milletimizle birlikte bu şer odaklarını başarısızlığa uğrattınız." diye konuştu.

"Her zaman reel sektörün yanında olduk"

Hükümetçe aldıkları tedbir ve teşviklerle Türkiye'nin geçen yıl yüzde 7,4 büyüme kaydettiğine dikkati çeken Tüfenkci, AK Parti hükümetleri olarak her zaman reel sektörün yanında olduklarını söyledi.

Tüfenkci, üretim temelli büyümeyi esas aldıklarına ve üretenin yanında olduklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"2002'de bütçenin yüzde 43'ü faize giderken 2017'de bu oran yüzde 9'lara düştü. 2002'de toplanan her 100 liranın 86 lirası faize giderken 2017'de sadece 11 lirası faize gidiyor. İhracatımızı 5 kat büyüttük, milli gelirimizi 3,5 kat artırdık. Yatırım ortamlarını sürekli iyileştirdik. Türkiye'de iş yapmayı, finansa erişimi kolaylaştırdık, sermayeyi tabana yaydık. Savunma sanayinde dışa bağımlılığı azalttık. Demokrasiyi geliştirdik, sosyal devlet vasfını öne çıkardık, kardeşliğimizi yücelttik, huzuru tesis ettik."

Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli yapısal reformlarından cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini 16 Nisan 2017'de milletin kabul ettiğini anımsatan Tüfenkci, bu sistemin uygulamasına 24 Haziran seçimleriyle yine milletin oylarıyla geçileceğini dile getirdi.

"İş dünyamız, kimin iş, kimin laf ürettiğini iyi bilir"

Tüfenkci, geçmişte çok parçalı koalisyonlar ve zayıf iktidarların Türkiye'nin vizyonunu daralttığını belirterek, "Vesayet odaklarının yönettiği ve yönlendirdiği, halkın iradesinin tecelli etmediği, her zaman manipülasyonlara açık bir sistemden, istikrarın ve halkın iradesinin tecelli ettiği, etkin yönetim ve güçlü meclis sistemine geçiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetlerinin verdiği her sözü tuttuğunu vurgulayan Tüfenkci, iş dünyasının istikrardan ve güvenden yana olduğunu bildirdi.

Tüfenkci, Türkiye'nin üretim yükünü üstlenen sanayicilere, girişimcilere, iş dünyasına, ihracatçılara destek vermeye devam edeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"İş dünyamız, kimin iş, kimin laf ürettiğini iyi bilir. Kimin eskiye dönmek, yıkmak için, kimin yeni ve güçlü bir Türkiye inşa etmek için yola çıktığını iyi bilir. Bilir ki bu ülkede daha yapılacak çok yollar, köprüler, limanlar var. Enflasyonu ve faizi indirmek için irademiz var. Dünyayla rekabet edebilmek için birliğe, beraberliğe, istikrara, güvene ihtiyaç var. Bugüne kadar iş dünyasıyla sürekli istişareyle atmış olduğunuz adımlarınız, tecrübenizle ve halkın içinden çıkmış tecrübeli kadrolarla erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi kimin şaha kaldıracağını iş dünyamız iyi bilir. Birlikte daha güçlü bir Türkiye'ye doğru 'Yola devam' diyoruz."