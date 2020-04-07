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Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi

TOBB/Hisarcıklıoğlu: Bankaları firmalarımıza destek olmaya çağırıyorum

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bankaların şirketleri "limit bitti" diyerek geri çevridiklerine dikkat çekerek, "Tüm bankalarımızı sıkıntıya düşen tüm firmalarımıza destek olmaya çağırıyorum" dedi.

07.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:51
TOBB/Hisarcıklıoğlu: Bankaları firmalarımıza destek olmaya çağırıyorum

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bankaların şirketleri "limit bitti" diyerek geri çevridiklerine dikkat çekerek, "Tüm bankalarımızı sıkıntıya düşen tüm firmalarımıza destek olmaya çağırıyorum" dedi.

Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada, "Şirketlerimiz bankalar tarafından 'limit bitti' denip başvurusu dahi alınmadan geri çevriliyor. Buradan tüm bankalara seslenmek istiyorum. Bu dönem karlılık düşünecek, şirket seçecek dönem değil" dedi ve ekledi:

"Tüm dünya Koronavirüs salgını dolayısıyla oldukça zor bir dönemden geçiyor. Bu dönemde ülkemizde de pek çok işletmemizin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Birkaç sektör dışında tüm firmalarımızda da ciddi ciro kayıpları var."Devletimiz bu dönemde ekonomik etkileri kontrol altında tutabilmek için birçok tedbir açıkladı. Bu tedbirlerin ana omurgasında da vergi ertelemeleri, kısa çalışma ödeneği ve düşük maliyetli işletme kredileri var. Her üç tedbir de firmalarımızın faaliyetlerinin devam etmesi ve istihdamın korunması için çok önemli."Özellikle kredi genişlemesinin sağlanabilmesi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler kapsamında KGF'nin kefalet kapasitesi 250 milyar lira artırıldı."Ancak, 81 ilden oda ve borsalarımıza gelen şikayetler bu kredilerin bankalar tarafından finansman sıkıntısı çeken firmalarımıza ulaştırılmasında sıkıntılar yaşandığını gösteriyor. Şirketlerimiz bankalar tarafından "limit bitti" denip başvurusu dahi alınmadan geri çevriliyor. Hatta koronavirüsten olumsuz etkilenen firmalarımızın değil de, kredibilitesi yüksek büyük firmalara kredi kullandırıldığı yönünde de eleştiriler var.

"Buradan tüm bankalara seslenmek istiyorum. Bu dönem karlılık düşünecek, şirket seçecek dönem değil. Hepimiz aynı gemideyiz. Reel sektör olmazsa bankacılık kesimi de olmaz. Devletimiz zaten riskin yüzde 80'ini üstleniyor. Tüm bankalarımızı sıkıntıya düşen tüm firmalarımıza destek olmaya çağırıyorum." (Fotoğraflı)


Kaynak: DHA

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