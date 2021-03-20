TOBB, Hatay'da geçen yıl yanan ormanlara 31 bin fidan dikti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB), Hatay'ın Belen ilçesinde geçen yıl ekimda çıkan yangında zarar gören alanlara 31 bin fidan dikildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB), Hatay'ın Belen ilçesinde geçen yıl ekimda çıkan yangında zarar gören alanlara 31 bin fidan dikildi.

Fatih Mahallesi'ndeki dikim etkinliğinde konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, geçen yıl çıkan yangınlarda ormanların büyük zarar gördüğünü anımsattı.

Yangınların ardından devletin desteği ve vatandaşların gayretiyle ağaçlandırma seferberliği başlatıldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin her ilinden yardım elinin uzandığını belirtti.

Aldıkları karar doğrultusunda 81 il, 160 ilçedeki 365 oda ve borsada her kişi adına fidan katkısı talep ettiklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, 31 binden fazla fidan bağışlandığını ifade etti.

Yeniden oluşturulan ormanların milletin birliği ve beraberliğini yeniden pekiştireceğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Sevinerek gördük ki, tüm milli meselelerde olduğu gibi milletimiz birlik, beraberlik içinde hareket etti." dedi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç da birçok sivil toplum kuruluşunun desteğiyle yanan alanları yeşillendirmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından 31 bin fidan toprakla buluştu.

Programa, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Belen Kaymakamı Hayrettin Baskın, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ile oda üyeleri katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, etkinliğin ardından İTSO'da iş insanlarıyla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli