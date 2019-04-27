TOBB Gaziantep Kgk Meclis Toplantısı Yapıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulunun (KGK) Meclis Toplantısı, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'nin katılımıyla yapıldı.

TOBB Gaziantep KGK'nın yaptığı çalışmaların görüşüldüğü toplantıda hedef projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi yaptığı konuşmada, TOBB Gaziantep KGK'nın çok başarılı işlere imza attığını söyledi. Ünverdi, "Nüfusumuzun yarısını kadınlarımız oluşturuyor. Bu nedenle kadınlarımızın daha fazla iş hayatında yer alması lazım" dedi.

Türkiye'de kadınların iş hayatına katılma oranının istenilen seviyede olmadığını kaydeden Ünverdi, "Bu oranın artması için elimizden geleni yapmalıyız. Bunu da başaracak olan siz değerli kurul üyeleridir. GSO olarak biz de elimizden geleni yapmaya hazırız. Gaziantep şu anda Türkiye'nin en büyük 6'ncı ekonomisine sahip ili durumunda. Ortada bir başarı öyküsü var ve bizlerin bu çıtayı daha da yukarılara taşıması gerekiyor. TOBB Gaziantep KGK üyeleri olarak bugüne kadar başarılı işler yaptınız. Bundan sonra da yeni başarılara imza atacağınıza olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

"Daha fazla kadın girişimcinin iş hayatına girmesi için Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezini (KAGİDEM) kurduk" diyen Ünverdi, "Bu proje ülkemizde örnek bir proje ve şu an binamız tamamlandı. Burada inşallah çok başarılı çalışmalar yapılacak. Yeni bir fikri, projesi olan bütün kadın girişimcilerimizi buraya bekliyoruz. Bu konuda sizlerin desteği çok önemli. Bunu ancak sizlerin desteğiyle başarabiliriz. Daha önce yaptığınız çalışmalar için sizlere teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi de, amaçlarının kadınların iş dünyasında daha fazla yer almaları için çaba göstermek ve sanayi şehri olan Gaziantep'te üretici iş kadınlarının sayısını arttırmak olduğunu ifade etti.

TOBB KGK'nın 81 ilde 77 bine yaklaşan üyesi ile Türkiye'nin en geniş girişimci kadın sayısına sahip sivil toplum kuruluşu olduğunu dile getiren Ayşen Ahi, "TOBB Gaziantep KGK 2000 yılından beri faaliyet gösteriyor. 4. dönem yönetimi ve 130 kişilik meclis üyesi ile bu zamana kadar yapılmış başarılı çalışmaları, yeni projelerle destekleyip ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu anlamda 4 farklı alanda komisyonlarımızı kurduk. Bu komisyonları siz değerli meclis üyelerimizle beraber yürütmeyi planlıyoruz" dedi.

Turkcell ve TOBB KGK iş birliği ile 2 yıldır sürdürülen, Geleceği Yazan Kadınlar Projesinin geçen yıl 4 proje ile yarıştığını, 2 projenin yarı finale kaldığını anımsatan Ahi, bu yıl da proje çalışmalarının devam ettiğini ve bu projelerin Ekim ayında sonuçlanacağını belirtti.

İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile görüşmelere başladıklarını, beraber ortak projelerde çalışmayı planladıklarını anlatan Ahi, "Kadın Girişimci Destek Merkezimiz ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizde üretici kadın girişimci sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Merkezde girişimci olmak için başvurular 6 Mayıs'ta sona eriyor. Birlikte yola çıktığımız bu dönemde sizlerin fikirleri ve katkıları ile ilimizde çalışma hayatında ki kadınlarımızın sayısını arttırmak ve Türkiye'deki örnek projelere katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sözlerimi Birleşmiş Milletler'in bu yıl ki sloganı olan 'Eşit düşün, zekice düşün, değişim için fırsat ver' sözleri ile tamamlıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA