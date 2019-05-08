TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu İftarda Buluştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu, iftarda bir araya geldi.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, iftar programına GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi ile kurul üyeleri katıldı.

Kadın girişimcilerin kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi, "Tabii bunun yanı sıra sizin bir önemli göreviniz daha var. Sizler geleceğimiz olan evlatlarımızı yetiştiriyorsunuz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkeyi gençlere armağan ve emanet etti. Bu ülke sizler ve sizlerin yetiştirdiği çocuklarımızla yükselecek. Eğitim yalnızca okulda verilmiyor. Eğitim ailede başlıyor ve okulda şekilleniyor. Aile içerisinde alınan eğitim ve etkileşim çocuk gelişiminde çok önemli rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi de Ünverdi ve yönetim kuruluna verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, "TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu olarak eğitim, proje, üye ilişkileri ve organizasyon olmak üzere 4 ayrı kategori kurduk. Bu komisyonlarda amacımız Gaziantep'te kadın girişimci sayısını arttırmak. Bu noktada çalışmalar yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA