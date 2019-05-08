TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu İftarda Buluştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu iftarda bir araya geldi.

Düzenlenen iftar programına, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi ile TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri katıldı. Kadın girişimcilerin kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Tabii bunun yanı sıra sizin bir önemli göreviniz daha var. Sizler geleceğimiz olan evlatlarımızı yetiştiriyorsunuz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi gençlere armağan ve emanet etti. Bu ülke sizler ve sizlerin yetiştirdiği çocuklarımızla yükselecek. Eğitim yalnızca okulda verilmiyor. Eğitim ailede başlıyor ve okulda şekilleniyor. Aile içerisinde alınan eğitim ve etkileşim çocuk gelişiminde çok önemli rol oynuyor" dedi. Gaziantep'in dinamik bir şehir olduğunu vurgulayan Ünverdi, "Gaziantep koşan bir şehir, Gaziantep Türkiye'nin geleceğinde rol oynayan bir şehir. Bu şehir için atalarımız canlarını feda ettiler. Ramazanın ilk iftar programında Cumhurbaşkanımızın verdiği şehitlik beraatını Sayın Valimiz Davut Gül'ün ev sahipliğinde şehit ailelerine teslim ettik. Şehitlerimiz bu ülkenin geleceği için kanlarını, canlarını verdiler. Bizler de ülkemiz için elimizden geleni yapmak zorundayız. Bu mücadeleyi kadın erkek hep birlikte vereceğiz. Kurulunuzun yaptığı çalışmaları ülkemiz ve kentimiz için çok değerli buluyoruz. GSO olarak da sizlere destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 75. TOBB Genel Kurulu'nda diğer kadın kurulu başkanlarıyla görüştüklerini belirten Ünverdi, "Görüşmemizde Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı kadın girişimciler yaptıkları ürünleri bedesten gibi bir yer inşa edip orda satmayı planlamışlar ve bizimle işbirliği içerisinde olmak istediler. Şehirlerin aralarında etkileşimin başlaması çok güzel. Ayrıca GSO Mesleki Eğitim Merkezimiz model bir proje oldu ve Muş Milli Eğitim Müdürlüğü ile Muş'ta da böyle bir merkez kurulması için işbirliği protokolü imzalayacağız. Amacımız yalnızca Gaziantep'i değil Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinden ve sizlerden gelecek fikirleri büyütmek. Bu ülkenin geleceği için ben sen yok, biz varız. Bu organizasyonda biz olmanın, beraber olmanın bir tezahürü ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi de GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve yönetim kuruluna verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, "TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu olarak eğitim, proje, üye ilişkileri ve organizasyon komitesi olarak 4 ayrı kategori kurduk. Bu komisyonlarda amacımız Gaziantep'te kadın girişimci sayısını arttırmak. Bu noktada çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA