TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Büyüyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, sanayi ve ticarette kadın girişimci sayısının arttığı Gaziantep'te, üreten kadınların iş dünyasında daha fazla temsil edilebilmesi için sivil toplum kuruluşlarında görev almaları tavsiyesinde bulundu.

GSO koordinatörlüğünde çalışmalarını yürüten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu'nun (KGK) başarılarına dikkati çeken Ünverdi, TOBB KGK'nın dünyanın en geniş kadın girişimci ağına sahip sivil toplum kuruluşu olduğunu kaydetti.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı G.Hülya Akkaya, girişimcilik kültürünün gelişmesi ve üreten kadınların iş dünyasında daha fazla temsil edilebilmesi için kadın girişimcileri TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu çatısı altında buluşmaya davet etti.

Türkiye'de çok sayıda batı ülkesinden önce kadına seçme ve seçilme hakkının verildiğini hatırlatan Ünverdi, kadınların hem iş, hem siyaset, hem de sivil toplum kuruluşlarında çok daha etkin rol üstlenmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Kadın girişimciliği noktasında sivil toplum kuruluşlarının önemine vurgu yapan Adnan Ünverdi, "Ülkemizde daha fazla kadının ekonomimize dahil edilmesi halinde kalkınma ve büyümemiz hız kazanacak. Bunun için de kadınlarımıza daha fazla imkan sunmalı ve teşvik etmeliyiz. TOBB bu anlamda çok özel projelere imza atıyor ve TOBB Gaziantep Girişimciler Kurulu dünyanın en geniş kadın girişimci ağına sahip kurum olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan'ın da daha önce TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmaları da bu açıdan çok önemlidir" dedi.

GSO olarak kadın girişimciliğini geçmişte olduğu gibi bugün de teşvik etmeyi sürdürüyoruz." diyen Ünverdi, "Halihazırda Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı ortaklığında girişimci kadınlara yönelik Kadın Girişimci Destek Merkezi'mizin (KAGİDEM) kuruluş hazırlıkları devam ediyor. Sanayi Odamızın yönetim kurulunda üç kadın girişimcimiz yer alıyor ki, bu anlamda yönetim kurulunda en fazla iş kadının olduğu oda konumundayız.Tabi kent sanayimizin büyüklüğünü göz önünde bulundurduğumuzda belki istenilen kadın girişimci sayısına ulaşmış durumda değiliz,ancak son yıllarda önemli bir artışın da olduğunu gözlemliyoruz.Bu bağlamda Gaziantep'teki kadın girişimcilere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları gerçekleştirdikleri projelerle öncü rol üstleniyor. İş dünyasında yer alıp da halen sivil toplum kuruluşlarında üyeliği olmayan, görev almayan kadın girişimcilerimizin bu tür organizasyonlarda yer almaları hem kadın girişimciliği hem de kadınlarımızın teşvik edilmesi açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

TOBB Gaziantep KGK Başkanı G.Hülya Akkaya da, kadınların iş dünyasında daha fazla yer almaları ve temsil edilebilmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, iş dünyasında yer alan kadınların TOBB Gaziantep KGK'na üye olarak böylesi büyük bir çatı altında temsil edilebileceklerini kaydetti.

Akkaya, "TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak kadın girişimci potansiyelinin geliştirilmesi, daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla ve girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu olarak yaklaşık 200 üyemiz ile kadınlarımızın iş dünyasında daha fazla yer almaları, işlerini geliştirmeleri ve daha fazla temsil edilebilmesi için proje geliştiriyoruz. Düzenlediğimiz iş gezileri ile üyelerimizi yeni iş imkanları ve farklı coğrafyalarla buluşturuyoruz. İş kadınlarına girişimcilik, sosyal medya, kredilere ulaşma gibi farklı alanlarda eğitim imkanları sunuyoruz. Bu çalışmalarımızı daha geniş bir tabana yaymak ve daha fazla kadın girişimciye ulaşmak en büyük hedefimiz. Gaziantep'te sivil toplum kuruluşlarına üye olmuş çok sayıda işkadını olduğunu biliyoruz ancak, sivil toplum kuruluşları ile yolu kesişmemiş iş kadınlarımızın da olduğunu biliyoruz. El ele vermek ve birlikte daha büyük bir güç olmak için iş kadınlarımızı TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu çatısı altında buluşmaya davet ediyoruz. İmza yetkisi olan, ya da şirket hissedarı olan iş kadınlarımız ile belli bir oranda akademisyen ve diğer meslek gruplarında da üye kabul edebiliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP